Energia abundenței: 3 Zodii vor avansa financiar între 11 - 17 August 2025

Când te concentrezi doar pe bani și pe soldul contului tău bancar, poți, fără să vrei, să menții rănile lipsei și să respingi chiar ceea ce îți dorești cel mai mult. În schimb, pentru a atrage mai multă bogăție în viața ta în această săptămână, reflectă asupra energiei abundenței.

Energia abundenței începe în interiorul tău. Se manifestă în ceea ce îți acorzi timp, cum ai grijă de tine și în sentimentul tău de generozitate. Pentru a atrage cea mai mare bogăție în săptămâna ce urmează, trebuie să întruchipezi energia abundenței și să nu te concentrezi doar pe bani.

Mercur va deveni direct luni, 11 august, în Leu, ajutând la încheierea oricăror perioade de revizuire. Aceasta îți va permite să aplici ceea ce ai învățat din 18 iulie și să îți ajustezi abordarea financiară. Totuși, energia Venus în conjuncție cu Jupiter în Rac și Ceres care va intra retrograd în Berbec, și ea pe 11 august, te ajută cu adevărat să înțelegi că energia ta atrage bogăția, nu doar acțiunile tale.

1. Rac

Respiră ușurat, dragă Rac. Mercur va deveni direct în Leu luni, 11 august, aducând ușurință și abundență în viața ta. Mercur a fost retrograd din 18 iulie, invitându-te să revizuiești deciziile trecute și să examinezi cât de demn te simți de o viață abundentă. Acum că Mercur încheie această perioadă de revizuire, vei putea, în sfârșit, să mergi înainte cu obiectivele tale financiare.

Asigură-te că te concentrezi pe întruchiparea a ceea ce meriți, precum și a unui sentiment profund de încredere. Cu Mercur în Leu, va trebui să îți ocupi spațiul și să iei decizii îndrăznețe pentru a-ți schimba viața financiară. Și cu Mercur acum direct, te poți aștepta la oferte și oportunități noi care vor începe să vină. Fii sigur că îți onorezi valoarea cu fiecare decizie pe care o iei.

2. Pești

Nu te grăbi, Pești. Luni, 11 august, asteroidul Ceres va intra retrograd în Berbec, inițiind o fază importantă în drumul tău către bogăție. Ceres poartă o energie hrănitoare și blândă, care te ajută să te concentrezi asupra ta, nu asupra situațiilor externe. Ceres retrograd în Berbec este un moment de introspecție asupra ceea ce simți că meriți, dar și asupra energiei cu care te raportezi la finanțele tale. Dacă înțelegi energia abundenței, această perioadă va transforma viața ta financiară.

Retrogradarea lui Ceres va aduce în discuție teme legate de cum te apreciezi pe tine însuți, dar și de generozitatea ta față de ceilalți. În această perioadă, vrei să reflectezi asupra prețului pe care îl ceri pentru serviciile sau talentele tale și dacă te raportezi la bani cu aceeași energie cu care ai grijă de tine sau de casa ta. Chiar dacă este vorba de bani, nu înseamnă că această zonă a vieții tale nu are nevoie de aceeași îngrijire ca alte aspecte. Cunoaște-ți valoarea, ai grijă de finanțele tale și emite energia abundenței în tot ce faci.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

3. Gemeni

Crede în visele tale mari, Gemeni. Probabil ai auzit expresia „Trebuie să faci bani ca să câștigi bani.” Acest lucru se referă la necesitatea de a-ți asuma riscuri și a investi în tine, în afacerea ta sau în educația ta pentru a genera mai multă bogăție. Exact aceasta va fi energia care te va înconjura în zilele următoare. Ai încredere în tine în alegerile pe care le faci și lasă-te să mergi înainte cu planurile tale. Oricum ai face, nu lăsa indecizia să te blocheze în a profita de această energie abundentă și norocoasă.

Venus se va uni cu Jupiter în Rac luni, 11 august, având un impact asupra bogăției tale. Jupiter este planeta norocului, în timp ce Venus guvernează domeniile imobiliare și financiare. Venus în această zonă a vieții tale preferă să cheltuiască bani, în timp ce Jupiter te va ajuta să găsești modalități de a genera profituri mai mari. Această energie ar favoriza o investiție, fie în imobiliare, fie în alt domeniu. Deși va necesita să pui bani, randamentul depășește așteptările tale.