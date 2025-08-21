Fenomen rar: Două Luni Noi în Fecioară deschid un Portal magic. Cum îți schimbă destinul?

Un eveniment astrologic rar are loc între 21 august și 23 septembrie 2025: așa-numitul „Portal al Fecioarei”, o perioadă marcată de două Luni Noi consecutive în zodia Fecioară. Prima are loc pe 23 august, iar cea de-a doua pe 21 septembrie – fenomen rar, care aduce o dublă șansă de noi începuturi și resetări interioare.

Potrivit astrologilor, această perioadă este „luna în care fiecare zodie poate deveni persoana care a fost menită să fie”. Trecerea de la energia intensă a Leului la disciplina și organizarea Fecioarei aduce schimbări semnificative în viața tuturor.

Hai să vedem cum afectează Portalul Fecioarei 2025 fiecare zodie:

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Portalul Fecioarei îți aduce energie și concentrare în carieră și proiecte. Până la Luna Nouă din septembrie, vei renunța la obiceiuri și chiar relații care te țin pe loc. Finalul perioadei te poate găsi complet transformat profesional.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii simt nevoia de a începe ceva nou – fie un proiect creativ, fie o relație romantică. Până pe 21 septembrie, vei ajunge la un moment de claritate sau chiar la o decizie importantă legată de ceea ce ai început.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Portalul îți activează zona familiei și a rădăcinilor. Poți încheia un capitol legat de o dinamică familială care te-a limitat mult timp. Transformarea îți aduce libertate emoțională.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Luna Nouă din 23 august deschide pentru tine un proiect de comunicare sau scriere. Până în septembrie, acest început poate duce la contracte, colaborări sau o oportunitate majoră.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Vești bune: pentru Lei, Portalul Fecioarei aduce oportunități financiare. Noi surse de venit apar, iar până la Luna Nouă din septembrie vei renunța la obiceiurile care îți limitau prosperitatea.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Este momentul tău! Portalul poartă chiar numele zodiei tale și aduce o resetare personală totală. Luna Nouă din septembrie închide un ciclu vechi și deschide unul complet nou – o reinventare pe toate planurile.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Pentru tine, această perioadă este profund spirituală. În august poți începe o nouă practică spirituală, iar până în septembrie vei renunța la convingeri sau obiceiuri care te-au ținut pe loc.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Deși nu e specific zodiei tale, vei simți dorința de a te alătura unui grup sau unei comunități noi. Asta poate presupune și renunțarea la persoane sau relații care nu mai rezonează cu tine.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Pentru tine, Portalul Fecioarei înseamnă o schimbare profesională: un rol nou, un upgrade de carieră sau chiar o reorientare totală. Până în septembrie, trecutul rămâne în urmă și urci pe o treaptă mai înaltă.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Portalul deschide pentru tine un drum nou în zona studiilor, călătoriilor sau dezvoltării personale. Până la finalul perioadei, vei lăsa în urmă o credință sau o idee veche care îți limita potențialul.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

August aduce o asociere sau un parteneriat important, chiar și pe plan financiar. Luna Nouă din septembrie îți curăță datoriile și te ajută să faci ordine în bani și resurse.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Pentru tine, Portalul Fecioarei aduce schimbări majore în relații. August marchează începutul unui capitol romantic sau consolidarea unei legături. Septembrie aduce o eliberare de ceea ce nu mai funcționează.