Finalul lunii aprilie 2026 vine cu noroc pentru aceste zodii

Luna aprilie vine cu tranzite planetare importante, un stellium puternic în Berbec și o Lună Nouă care aduce noi începuturi, decizii și schimbări importante.

Aprilie începe cu Luna Plină în Balanță, care pune accent pe relații, apoi Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, aducând energie, curaj și dorința de schimbare. Pe 15 aprilie, Mercur intră în Berbec, iar pe 17 aprilie are loc Luna Nouă, un moment asociat cu noi începuturi și decizii importante.

Pentru trei zodii, această perioadă aduce schimbări vizibile în bine.

Pești

Viața începe să se clarifice pentru Pești după o perioadă confuză, mai ales după ce Mercur a fost retrograd. După 6 aprilie, lucrurile încep să se miște mai repede, iar blocajele dispar.

Marte intră în casa banilor, ceea ce poate aduce oportunități financiare, posibilitatea de a plăti datorii sau de a câștiga mai mult. Spre finalul lunii aprilie, apar rezultate concrete ale ideilor și planurilor făcute în această perioadă.

Fecioară

Fecioarele au trecut printr-o perioadă confuză în relații, dar lucrurile încep să se clarifice în aprilie. Venus aduce oportunități legate de călătorii, studii, planuri noi și schimbări de perspectivă.

Finalul lunii aprilie aduce stabilitate emoțională și mentală, iar Fecioarele încep să simtă din nou că au control asupra vieții lor.

Taur

Pentru Tauri, viața se schimbă în bine pentru că încep să aibă mai multă încredere în ei și în deciziile lor. Venus le aduce noroc în viața socială, în relații și în imagine.

Sfârșitul lunii aprilie aduce energie nouă, încredere și dorința de a face schimbări importante. Este o perioadă în care pot începe un nou capitol.