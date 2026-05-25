Eroul din Baltica. Încă un pilot român decorat după incidentul cu drona

Cel de-al doilea pilot român al echipajului care, în cursul săptămânii trecute, a doborât o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al Estoniei, a fost decorat de ministrul interimar al Apărării Radu Miruță.

Este vorba despre Căpitanul comandor Creţu Vlad Cristian, care a primit distincția „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”, la fel ca primul pilot.

„După decorarea cpt.cdor. Alexandru Costel Pavelescu, care a doborât săptămâna trecută o dronă în spațiul aerian baltic, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a semnat astăzi ordinul de acordare a aceleiași distincții și pentru cpt.cdor. Crețu Vlad Cristian, coechipierul său în misiunea executată în cadrul detașamentului „Carpathian Vipers”, a anunțat luni Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook.

„În misiunile aeriene, succesul nu aparține niciodată unui singur om. El este rezultatul încrederii reciproce, al pregătirii, al disciplinei și al capacității de a acționa ca o echipă în momente cu miză ridicată. Cei doi piloți români au demonstrat profesionalism, calm și determinare într-o misiune reală de apărare a spațiului aerian aliat, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al Forțelor Aeriene Române și contribuția României la securitatea Flancului Estic al NATO”, se mai arată în mesajul MApN.

Vineri, în cadrul vizitei bazei aeriene Šiauliai din Lituania, ministrul Radu Miruță l-a decorat pe pilotul român care a doborât drona din Estonia cu „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”.

Săptămâna trecută, luni, un avion românesc F-16, care executa misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, a doborât o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al NATO, în Estonia.

(sursa: Mediafax)