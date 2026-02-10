Ghinionul dispare ca prin minune pentru 3 zodii, după 15 februarie 2026

Tranzitele astrologice din această perioadă aduc lecții importante, dar și șansa unui nou început. Intrarea lui Venus în Pești, pe 10 februarie, deschide un capitol favorabil iubirii, creativității și reconectării emoționale, în timp ce Saturn intră în Berbec pe 13 februarie, marcând un punct de cotitură major, cu efecte pe termen lung.

Deși finalul săptămânii poate veni cu tensiuni și evenimente neașteptate, pentru aceste trei zodii lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze. După o perioadă de încercări, urmează claritate, maturizare și decizii care aduc stabilitate.

Vărsător

Viața începe să se așeze după o perioadă agitată

Pentru Vărsători, săptămâna 9–15 februarie vine cu provocări, mai ales în plan profesional. Pot apărea întârzieri, schimbări bruște sau conflicte la locul de muncă, iar presiunea responsabilităților poate fi resimțită intens. Este esențial să eviți deciziile impulsive și să nu forțezi lucrurile.

După această perioadă tensionată, însă, lucrurile se clarifică. Lecțiile învățate te ajută să-ți reorganizezi prioritățile și să-ți protejezi mai bine energia. Viața începe să se îmbunătățească atunci când pui accent pe disciplină, limite sănătoase și timp pentru tine. Odihna și echilibrul interior devin cheia progresului.

Taur

Presiunea financiară scade, iar controlul revine

Taurii pot simți o presiune accentuată legată de bani în această săptămână. Cheltuieli neprevăzute, discuții tensionate sau decizii financiare importante pot crea stres. Totuși, această etapă are rolul de a te forța să privești mai atent obiceiurile tale financiare.

După 15 februarie, începe o perioadă de reașezare. Înțelegi mai clar ce trebuie schimbat, unde este nevoie de mai multă prudență și cum să-ți recapeți stabilitatea. Intrarea lui Saturn în Berbec te ajută să construiești pe termen lung, cu mai multă maturitate și realism. Viața devine mai bună atunci când preiei controlul și renunți la tiparele care nu te mai ajută.

Scorpion

Relațiile se vindecă, iar tensiunile se risipesc

Pentru Scorpioni, această săptămână aduce în prim-plan relațiile: de familie, de cuplu sau profesionale. Nemulțumiri mai vechi pot ieși la suprafață, iar comunicarea poate deveni dificilă dacă lucrurile sunt lăsate nespuse. Este important să abordezi problemele cu calm și sinceritate.

După această perioadă, începe un proces de vindecare. Odată ce clarifici ce te deranjează cu adevărat, viața ta emoțională capătă un nou sens. Relațiile se pot întări sau se pot încheia definitiv, dar în ambele cazuri, rezultatul este eliberator. Viața devine mai bună atunci când alegi echilibrul, răbdarea și grija față de tine.