Horoscop chinezesc: Cine atrage bani și succes între 15–21 decembrie 2025?

Deși zilele vin cu suișuri și coborâșuri, aceste semne beneficiază de ambele tipuri de energie și reușesc să transforme provocările în oportunități.

Primele două zile ale săptămânii sunt considerate „zile roșii”, ceea ce înseamnă că luni și marți e nevoie de prudență și evitarea deciziilor impulsive. Miercuri apar primele semne de succes, mai ales dacă reușești să eliberezi din viața ta ceea ce nu îți mai servește.

Joi este „ziua recompenselor”, iar eforturile depuse în ultimele săptămâni încep să se vadă. Weekendul aduce un ritm mai calm, potrivit pentru odihnă și pregătiri de final de an. Vineri este liber pentru a încheia sarcinile restante, iar sâmbătă finalizezi ce ai început. Duminică este ziua perfectă pentru a face un prim pas spre un proiect nou.

1. Maimuța (Monkey)

În această săptămână, Maimuța primește un val puternic de abundență, atât în plan financiar, cât și în relații. Miercuri, 17 decembrie, este o Zi a Succesului, una dintre cele mai bune zile ale lunii pentru tine. Comunicarea curge ușor, blocajele emoționale sau creative se ridică, iar tu reușești să ai un impact pozitiv în discuțiile profesionale și personale.

Este o zi excelentă pentru:

• întâlniri de afaceri

• discuții de colaborare

• prezentarea de idei sau pitch-uri

• emailuri importante

Joi, 18 decembrie, vine cu o Zi de Primire: primești susținere, bani, o veste bună sau o soluție care îți aduce profit. Abundența este legată de capacitatea ta de a observa oportunitățile financiare. O analiză de buget făcută acum îți poate aduce câștiguri pe termen lung.

2. Cocoșul (Rooster)

Cocoșul este un adevărat magnet pentru abundență în această săptămână. Cea mai norocoasă zi este joi, considerată Zi de Primire, când beneficiezi de recompense venite din proiecte trecute, investiții sau relații care au dat roade în timp.

Săptămâna aduce:

• apreciere și recunoaștere din partea celor din jur

• câștiguri materiale din mai multe surse

• consolidarea reputației

• claritate mentală și emoțională

Cocoșul primește complimente, sprijin emoțional și mesaje pozitive atât de la superiori, cât și de la cei dragi. Weekendul se anunță luminos: vineri ești în compania potrivită, iar energia ta socială este la maxim.

3. Șobolanul (Rat)

Pentru Șobolan, abundența vine treptat, crescând de la o zi la alta, până atinge punctul culminant duminică, 21 decembrie, care este pentru tine o Zi de Stabilire. În această zi primești o recompensă importantă și te simți recunoscător pentru eforturile depuse. De asemenea, obții sprijin pentru planurile pe termen lung.

În prima parte a săptămânii, ai o idee nouă pe care o transformi în obiectiv pentru 2026. Se aliniază o oportunitate care îți reflectă valorile și direcția pe care vrei să o urmezi.

Pentru tine, abundența vine cu o condiție:

• este nevoie de planificare financiară

• construirea unei baze solide

• strategii clare înainte de acțiune

Spre deosebire de celelalte zodii, tu nu finalizezi un proiect — ci începi unul nou, cu potențial mare de creștere.