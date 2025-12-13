Măsuri de urgență la Spitalul de Copii Iași, după descoperirea apei contaminată

Intervenția vine ca răspuns la problemele identificate la rețeaua de apă a unității sanitare.

Situația a fost analizată „în urma ședinței de urgență desfășurate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, la care au participat reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Iași, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prefecturii Iași și Consiliului Județean Iași".

Cauza principală a intervenției o reprezintă rezultatele analizelor DSP Iași, care „au evidențiat, în două rânduri, scăderi ale concentrației de clor rezidual liber - parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile - sub limita minim admisă". Ministrul a explicat că „această situație a favorizat colonizarea microbiologică a rețelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenția imediată a autorităților sanitare".

Pentru a obține o imagine completă, ministrul a dispus extinderea investigațiilor.

„În cursul acestei nopți, am dispus DSP Iași recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice și fizico-chimice din mai multe puncte ale unității sanitare (ATI, bloc operator, UPU, secții medicale, punct termic), precum și recoltarea de probe microbiologice de pe suprafețe și tegumente, atât de la pacienți, cât și de la personalul medical. Rezultatele sunt în curs de procesare și vor fundamenta deciziile ulterioare”, a transmis Rogobete în noaptea de sâmbătă.

În așteptarea acestor rezultate, s-a luat decizia sistării activității. Măsurile dispuse în acest moment sunt:

Sistarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, precum și limitarea temporară a activității medicale, până la confirmarea de către DSP a obținerii unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic și chimic;

Redirecționarea cazurilor critice din UPU către alte unități sanitare, pentru asigurarea continuității actului medical în condiții de maximă siguranță;

Aplicarea de urgență a unor măsuri suplimentare de dezinfecție cu substanțe clorigene, urmate de monitorizare și control microbiologic strict.

O altă decizie critică vizează asigurarea apei potabile.

„Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantități de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienților, aparținătorilor și personalului medical, pentru a asigura continuitatea activității în condiții de siguranță, până la remedierea completă a situației. A fost dispusă, de asemenea, sistarea consumului apei din rețeaua internă a spitalului, până la obținerea unor rezultate conforme”.

În eventualitatea agravării situației, Ministerul Sănătății a luat măsuri de pregătire a transferurilor.

„În cazul în care se va impune transferul unui număr mai mare de pacienți de la Spitalul „Sf. Maria” către București, suntem pregătiți să facem acest lucru imediat".

Ministrul adaugă că este în „contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), care poate mobiliza resursele necesare pentru organizarea unui transfer multiplu de pacienți către spitalele din București, în condiții de siguranță deplină".

Pentru coordonare, „la nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză" care integrează spitalele de urgență pediatrică din București și Spitalul Județean de Urgență Suceava. Aceste unități „sunt în stand-by operațional și sunt pregătite să preia urgențele majore pediatrice, dacă situația o va impune".

Rogobete a subliniat caracterul preventiv al deciziilor.„Este important de subliniat că toate aceste măsuri au caracter preventiv. Ele au rolul de a evita apariția unui eveniment epidemiologic, fiind măsuri de siguranță și responsabilitate, luate anticipativ pentru a preveni riscuri care, în lipsa unei intervenții rapide, ar putea scăpa de sub control. Nu vorbim despre un focar activ, ci despre o intervenție fermă, corectă și transparentă".

„Situația este monitorizată permanent de Ministerul Sănătății, Inspecția Sanitară de Stat și DSP Iași. Deciziile sunt luate exclusiv în interesul pacienților și al personalului medical, cu responsabilitate, transparență și respect pentru viața oamenilor. Prevenția înseamnă responsabilitate. Iar responsabilitatea salvează vieți.", a conchis ministrul.

Șapte copii au murit în septembrie la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, infectați în secția de terapie intensivă cu bacteria Serratia marcescens.

(sursa: Mediafax)