Horoscop de weekend, 25–26 aprilie 2026: Zile intense pentru toate zodiile

Weekendul 25–26 aprilie 2026 vine cu o energie intensă și transformatoare. Ziua de sâmbătă este marcată de un aspect astrologic puternic – careul dintre Soare și Pluto, asociat cu conflicte de ego, dorință de control și revelații profunde.

Această influență scoate la suprafață adevăruri incomode și te obligă să renunți la tipare vechi. Duminică, energia se mai temperează, favorizând claritatea emoțională și reconectarea cu intuiția.

♈ Berbec

Weekendul aduce tensiuni în relații și discuții sensibile. Evită confruntările directe. Duminică, lucrurile se liniștesc și vezi mai clar ce trebuie schimbat.

♉ Taur

Simți presiune, mai ales legată de muncă sau responsabilități. Nu forța lucrurile sâmbătă. Duminică este mai potrivită pentru decizii și reorganizare.

♊ Gemeni

Frustrările acumulate ies la suprafață. Este momentul să închizi capitole vechi. Duminică îți recapeți echilibrul și apare o idee salvatoare.

♋ Rac

Weekendul poate aduce conflicte emoționale sau gelozii. Nu reacționa impulsiv. Spre finalul weekendului, reușești să vezi situațiile mai calm.

♌ Leu

Tensiuni între viața personală și carieră. Nu este momentul să forțezi lucrurile. Mai bine analizezi și îți faci un plan pentru următoarea perioadă.

♍ Fecioară

Te simți copleșit de responsabilități. Simplifică lucrurile și nu încerca să controlezi totul. Duminică vine cu claritate și o stare mai bună.

♎ Balanță

Discuțiile despre bani sau relații pot deveni tensionate. Evită deciziile impulsive. Duminică îți recapeți echilibrul emoțional.

♏ Scorpion

Este unul dintre cele mai intense weekenduri pentru tine. Adevăruri ascunse ies la iveală. Acceptă schimbarea – este în favoarea ta.

♐ Săgetător

Agitație mentală și stres. Ai tendința să exagerezi problemele. Duminică îți regăsești liniștea și vezi lucrurile mai simplu.

♑ Capricorn

Tensiuni legate de bani sau statut. Evită conflictele de orgoliu. Este un moment bun pentru introspecție, nu pentru acțiune.

♒ Vărsător

Simți presiune și tendința de a controla situațiile. Ai grijă la reacțiile impulsive. Weekendul te învață lecții importante despre echilibru.

♓ Pești

Emoțiile ascunse ies la suprafață. Evită să te pierzi în gânduri negative. Duminică este mai bună pentru vindecare și claritate.