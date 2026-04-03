Horoscop de weekend, 4–5 aprilie 2026: Racii se concentrează pe dragoste, iar Săgetătorii au nevoie de odihnă

Weekendul 4–5 aprilie 2026 vine cu energie puternică, emoții intense și decizii importante pentru multe zodii. Luna se află în Scorpion, ceea ce aduce introspecție, discuții serioase și clarificări în relații, iar începutul lunii aprilie este marcat de schimbări și dorința de a merge mai departe.

Astrologii spun că începutul lunii aprilie este o perioadă de transformare, în care mulți oameni închid un capitol și încep altul, iar acest weekend este momentul în care apar concluzii, decizii și discuții importante.

Berbec

Weekendul aduce vești bune legate de bani, muncă sau un plan personal. Este posibil să iei o decizie importantă pentru perioada următoare. În dragoste, discuțiile sincere pot rezolva o problemă.

Taur

Weekendul este despre relații. Poți clarifica o situație cu partenerul sau cu o persoană importantă din viața ta. Comunicarea este cheia în aceste zile.

Gemeni

Te ocupi de lucruri practice: casă, muncă, organizare. Nu este un weekend de stat degeaba, dar vei simți că pui lucrurile în ordine.

Rac

Este un weekend bun pentru iubire, ieșiri, relaxare și timp petrecut cu oamenii dragi. Ai nevoie de distracție și de schimbare de atmosferă.

Leu

Te gândești la familie, casă sau la o problemă mai veche care trebuie rezolvată. Este un weekend bun pentru decizii personale.

Fecioară

Primești vești, mesaje sau ai discuții importante. Este un weekend bun pentru drumuri scurte, întâlniri și planuri.

Balanță

Te gândești la bani și la viitor. Este posibil să faci un plan financiar sau să iei o decizie legată de muncă.

Scorpion

Luna este în zodia ta și te face mai sensibil, dar și mai hotărât. Este un weekend în care poți lua o decizie importantă pentru tine.

Săgetător

Ai nevoie de liniște și de odihnă. Este un weekend bun pentru a sta mai mult cu tine și pentru a te gândi la ce urmează.

Capricorn

Weekendul aduce prieteni, întâlniri și discuții. Poate apărea o oportunitate prin intermediul unei persoane.

Vărsător

Te gândești la carieră și la viitor. Poți lua o decizie importantă legată de muncă.

Pești

Ai chef de plecare, de schimbare, de experiențe noi. Este un weekend bun pentru planuri și idei noi.