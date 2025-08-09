x close
Horoscop. Cele mai neînțelese trei luni de naștere și trăsăturile lor ascunse

de Vali Deaconescu    |    09 Aug 2025   •   16:20
Sursa foto: Hepta

Experții în astrologie susțin că anumite luni de naștere ascund personalități complexe, adesea interpretate greșit de cei din jur. Descoperă ce spun specialiștii despre nativii născuți în februarie, octombrie și iulie și ce îi face atât de greu de înțeles.

Februarie – De ce persoanele născute în februarie par excentrice sau distante

Nativii din februarie, fie Vărsători vizionari, fie Pești intuitivi, sunt recunoscuți pentru idealurile lor înalte și gândirea neconvențională. Mulți îi percep drept prea excentrici, detașați sau, dimpotrivă, prea sensibili și emotivi. În realitate, comportamentul lor rezervat este o formă de protecție, iar deschiderea lor emoțională nu este superficială, ci autentică. Sufletul lor este un univers plin de mister, la care puțini au acces.

Octombrie – Farmecul subtil al celor născuți în octombrie și motivul pentru care sunt interpretați greșit

Balanțele carismatice și Scorpionii profunzi născuți în octombrie îmbină magnetismul cu sensibilitatea. Această combinație poate părea derutantă pentru ceilalți, care îi pot considera superficiali sau nehotărâți. În realitate, sunt persoane loiale și calde, dar care își oferă autenticitatea doar celor care le câștigă încrederea.

Iulie – Sensibilitatea și memoria afectivă puternică a nativilor din iulie

Persoanele născute în iulie, sub semnul Racului sau al Leului, pot fi percepute ca dramatice sau excesiv de sensibile. Însă tocmai intensitatea lor emoțională le face speciale. Își amintesc atât micile nedreptăți, cât și marile gesturi de bunătate, ceea ce le determină să își protejeze atent inima. Schimbările lor de dispoziție ascund o intuiție profundă, capabilă să descifreze adevăruri pe care alții nu le observă, potrivit Parade.

horoscop 2025 luni de nastere neinţeles
