Horoscop săptămânal, 13 - 19 aprilie 2026. O nouă viziune spirituală asupra identităților noastre

Încearcă să-ți vezi sinele guvernat de Berbec cu un „S” mare ca fiind susținut de mâini invizibile din tărâmurile spirituale, ancestrale, ceea ce este puternic neptunian. Încearcă să-ți vezi identitatea Berbec ca pe una care învață cum să fii iubit și iubitor față de ceilalți în stilul lui Neptun. Amintește-ți, iubirea nu este o forță pasivă, care oferă pace cu orice preț. Este protectoare, pasională și nu se teme să lupte pentru ceea ce își dorește.

Marți, Mercur intră în Berbec, iar cogniția, comunicarea și înțelegerea ascultării noastre devin puternic influențate de Berbec până pe 3 mai. Cu Mercur în în Berbec - deoarece a fost direct, apoi retrograd și din nou direct în Pești din 6 februarie - mergem mai departe cu o idee nouă și o împărtășim fără teamă cu ceilalți. Scopul lui Mercur în Berbec este o discuție directă care duce la o înțelegere directă. Așadar, păstreaz-o curată, drăguță și clară pentru a lăsa această idee să prindă contur rapid. Încearcă tot posibilul să fii non-reactiv și non-defensiv și comunică clar cu alți oameni.

O Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie îți dorește intențiile asupra sinelui guvernat de Berbec. Încearcă să te concentrezi asupra cine vrei să fii pentru a te simți pe deplin viu.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, aducând înapoi niște pământ ferm pe cerul încins, până pe 21 mai. Te poți aștepta la o lună care ne va ajuta să clarificăm puțin mai mult valorile noastre și ceea ce ne cer aceste valori. Dacă dragostea, creativitatea, dreptatea, conexiunea sunt valorile tale, ce îți cer ele să faci? Cine îți cer ele să fii? Când vine vorba de sezonul Taurului, aceasta este o invitație de împământare pentru a clarifica modul în care valorile noastre ne mențin în siguranță într-o lume periculoasă.

Berbec

Conjuncție Marte-Neptun în Berbec pe 13 aprilie: E timpul pentru o transformare spirituală.

Mercur intră în Berbec pe 14 aprilie: Vorbește clar pentru succes.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Spune-ți urările de ziua ta!

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: E timpul să practici ceea ce predai.

La mulți ani! Într-adevăr, zodia ta va străluci destul de tare în următoarele două săptămâni, iar în conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie este timpul să-ți îngrijești corpul spiritual. Gândește-te la concepte și practici despre compasiune, iertare, creativitate și reparare pentru a vedea cum te vor ajuta acestea să te adaptezi.

Mercur intră în zodia ta pe 14 aprilie până pe 3 mai și îți oferă cea mai clară articulare. Așadar, folosește-ți mintea bine și în slujba îndeplinirii viselor tale.

Pune-ți o dorință în Luna Nouă anuală din Berbec, pe 17 aprilie; ea vrea să te ajute să devii pe deplin viu și realizat. Apoi, sezonul Taurului începe pe 19 aprilie și te inspiră să te asiguri că îți pui în practică vorbele de dragul integrității.

Taur

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Ce trebuie numit în privat?

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Ce ești gata să eliberezi?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Pășește în tine însuți.

Trage-te înapoi pentru a merge mai departe. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te atrage spre interior, cerând compasiune, odihnă și verificări emoționale sincere. Nu trebuie încă să ai un limbaj pentru orice.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și te ajută să numești ceea ce a stat chiar sub suprafață. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie eliberează spațiul. Lasă ceva să treacă, astfel încât să poată sosi ceva mai bun.

Sezonul tău începe pe 19 aprilie, invitându-te să-ți întruchipezi pe deplin valorile și să treci prin viață cu încredere înrădăcinată.

Gemeni

Conjuncția Marte-Neptun în Berbec pe 13 aprilie: Ce viziune te entuziasmează?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Spune-o cu voce tare.

Lună nouă în Berbec pe 17 aprilie: Cu cine construiești?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Menține-ți ritmul.

Aceasta este lumina ta verde. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te reconectează la un vis care se simte mai mare decât tine, în special prin intermediul prietenilor, colaboratorilor sau comunității. Urmărește ceea ce stârnește energie.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și te pune în poziția de a vorbi, de a-ți prezenta și de a împărtăși idei fără a te gândi prea mult la ele. Să fie îndrăzneț și imediat. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie deschide un nou capitol despre conexiune și obiectivele viitoare.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, amintindu-vă că odihna face parte din strategie. Sustenabilitatea menține viziunea vie.

Rac

Conjuncție Marte-Neptun în Berbec în aprilie 13: Ce ești pregătit să conduci?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Asumă-ți vocea public.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Care este următoarea ta mișcare?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Rămâi înrădăcinat pe măsură ce te ridici.

Treci la nivel. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te invită să conduci cu inimă, viziune și inteligență emoțională, în special în viața ta publică sau profesională. Lasă scopul să-ți ghideze ambiția.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și îți amplifică vocea în spații vizibile. Vorbește cu intenție și lasă oamenii să te audă. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie deschide o ușă pentru a iniția ceva îndrăzneț în direcția sau cariera ta.

Ssezonul Taurului începe pe 19 aprilie, amintindu-ți că creșterea devine sustenabilă atunci când valorile tale rămân în centrul fiecărei decizii.

Leu

Conjuncția Marte-Neptun în Berbec pe 13 aprilie: Ce te cheamă înainte?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Împărtășește-ți perspectiva. Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Unde ești pregătit să te extinzi?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Rămâi cu picioarele pe pământ pe măsură ce crești.

Spune da următorului capitol. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie îți reaprinde sentimentul de posibilitate și te invită să urmezi ceea ce se simte semnificativ, inspirator și expansiv. Lasă curiozitatea să te conducă.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și te ajută să-ți articulezi ideile într-un mod care te energizează atât pe tine, cât și pe ceilalți. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie deschide ușa către creștere prin noi experiențe, învățare sau călătorii.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, ajutându-te să rămâi stabil și concentrat, astfel încât expansiunea ta să dureze cu adevărat.

Fecioară

Conjuncție Marte-Neptun în Berbec în aprilie 13: Ce ești gata să împărtășești?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Spune ce contează cu adevărat.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: În ce ești gata să ai încredere?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Lasă-ți valorile să te stabilizeze.

Mergi mai adânc. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te invită într-un teritoriu emoțional mai sincer, în special în ceea ce privește încrederea, intimitatea și ceea ce împărtășești cu ceilalți. Lasă-te să simți asta fără a încerca să o perfecționezi.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și te ajută să numești ceea ce este real în cele mai apropiate conexiuni ale tale. Păstrează-l direct și semnificativ. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie deschide un nou capitol despre vulnerabilitate și încredere.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, oferind abilitate prin valori care te susțin în timp ce navighezi prin schimbare.

Balanță

Conjuncția Marte-Neptun în Berbec pe 13 aprilie: Ce îți dorești în dragoste?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Spune-o fără să te gândești prea mult.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Ce ești gata să începem împreună?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Construiește ceva care durează.

Dragostea îți cere mai mult. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie aduce dorința și incertitudinea în aceeași cameră, amintindu-ți că apropierea și independența contează ambele, iar claritatea și misterul pot exista simultan. Nu trebuie să rezolvi tensiunea pentru a merge mai departe. Încearcă doar să o echilibrezi așa cum numai tu poți!

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și te ajută să exprimi ceea ce îți dorești mai direct, chiar dacă se simte puțin îndrăzneț. Și ascultă cu atenție dorințele celorlalți. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie deschide ușa către un nou început în parteneriat.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, invitându-vă să investiți în conexiune într-un mod care se simte stabil, reciproc și de încredere.

Scorpion

Conjuncție Marte-Neptun în Berbec pe 13 aprilie: Ce obiceiuri îți susțin viitorul?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Păstrează-l simplu și consecvent.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Cărui obiectiv mic ești gata să te angajezi?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Rămâi cu complexitatea în conexiune.

Începe cu lucruri mici și rămâi cu ele. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie poate înmuia motivația, așa că concentrează-te pe obiceiuri simple, repetabile, care îți duc viața înainte. Alege una sau două acțiuni și revino la ele zilnic.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și îți ascuțește atenția către ceea ce funcționează. Păstrează-l practic și consecvent. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie susține un angajament față de obiective mici care construiesc impuls în timp.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, amintindu-ți că relațiile se mișcă printr-o tragere și o împingere care necesită răbdare, prezență și dorința de a rămâne implicat în complexitate.

Săgetător

Conjuncție Marte-Neptun în Berbec 13 aprilie: Ce te luminează?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Împărtășește ceea ce te entuziasmează.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Ce ești gata să creezi?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Dă-i bucuriei tale structură.

Lasă dorința să te conducă. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te reconectează la creativitate, romantism și auto-exprimare, care te fac să te simți semnificativ și energizant. Urmărește ceea ce îți aduce un sentiment de viață și lasă-l să-ți ghideze atenția.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și te ajută să-ți exprimi ideile cu claritate și entuziasm. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie deschide un nou capitol creativ, invitându-te să te iei în serios ca creator.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, încurajându-te să-ți susții bucuria cu consecvență, astfel încât să poată crește în ceva durabil.

Capricorn

Conjuncția Marte-Neptun în Berbec pe 13 aprilie: Ce are nevoie de acordarea ta acasă?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Spune ce contează în spațiile private.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Ce ești gata să resetezi?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Construiește pornind de la valorile tale.

Acasă îți cere atenția. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te invită să abordezi lumea ta emoțională cu compasiune, imaginație și răbdare. Lasă-te să simți ce este acolo fără să te grăbești să repari.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și susține o comunicare mai directă în cadrul familiei. Numește ce contează, astfel încât să poți lucra cu el. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie oferă un nou început în fundațiile tale.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, încurajându-te să creezi stabilitate prin valorile pe care le practici în fiecare zi.

Vărsător

Conjuncție Marte-Neptun în Berbec în aprilie 13: Ce vrea să fie exprimat?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Spune-o clar și direct.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: Ce conversație ești gata să începi?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Lasă-ți valorile să-ți ghideze vocea.

Vocea ta prinde avânt. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te invită să vorbești din intuiție și imaginație, chiar dacă fiecare detaliu nu este complet format. Lasă-ți ideile să treacă prin tine.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și susține comunicarea directă și încrezătoare, care îi ajută pe ceilalți să înțeleagă unde te situezi. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie deschide un nou capitol în modul în care te exprimi și interacționezi cu mediul tău.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, încurajându-te să-ți aliniezi cuvintele cu valorile tale, astfel încât mesajul tău să fie puțin mai simplu pentru aceste vremuri.

Pești

Conjuncția Marte-Neptun în Berbec pe 13 aprilie: Ce prețuiești cu adevărat?

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie: Vorbește din perspectiva priorităților tale.

Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie: În ce ești gata să investești?

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie: Trăiește-ți valorile zilnic.

Banii, energia și atenția cer intenție. Conjuncția Marte-Neptun din 13 aprilie te invită să te reconectezi cu ceea ce contează cu adevărat pentru tine, sub zgomotul așteptărilor. Lasă dorințele tale să te îndrume către valorile tale.

Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie și te ajută să articulezi aceste priorități cu claritate în conversații practice. Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie susține un nou început în modul în care câștigi, cheltui și investești.

Sezonul Taurului începe pe 19 aprilie, amintindu-ți că puțină structură în comunicarea ta - ascultare activă, oglindire, întrebări deschise - contribuie mult la o conexiune semnificativă, notează them.us.

