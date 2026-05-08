Horoscop de weekend, 9-10 mai 2026: Două zile intense pentru zodii

Weekendul 9-10 mai 2026 vine cu o energie astrală puternică, influențată de Soarele în Taur, Venus în Gemeni și Pluto retrograd în Vărsător. Astrele aduc momente de claritate, discuții importante și dorința de a lăsa în urmă tot ceea ce nu mai funcționează.

Berbec

Weekendul acesta te obligă să fii sincer cu tine. Sâmbătă poți avea senzația că cineva îți ascunde ceva sau că lucrurile nu sunt atât de clare pe cât par. Nu lua decizii impulsive. Duminică vine însă cu mai multă liniște și cu șansa unei conversații care poate repara o relație tensionată. În dragoste, gelozia și orgoliul trebuie ținute sub control.

Taur

Te concentrezi pe stabilitate, bani și siguranță emoțională. Ai nevoie de confirmări și de oameni pe care te poți baza. Weekendul poate aduce discuții importante despre viitor, mutări, investiții sau planuri de vacanță. Nu încerca să rezolvi totul dintr-o dată. Ritmul lent îți este favorabil acum.

Gemeni

Ai chef de ieșiri, conversații și aventuri spontane. Venus în semnul tău te face extrem de magnetic, iar cineva poate deveni brusc interesat de tine. Totuși, emoțional, încă există multe lucruri nespuse. Weekendul acesta îți arată cine merită cu adevărat atenția ta și cine doar îți consumă energia.

Rac

Te retragi puțin din agitație și simți nevoia să îți protejezi spațiul personal. Unele amintiri sau emoții mai vechi revin puternic la suprafață. Este un weekend bun pentru odihnă, introspecție și discuții sincere cu cineva apropiat. În plan sentimental, sensibilitatea ta poate crea momente speciale, dar și mici neînțelegeri.

Leu

Weekendul vine cu contraste. Pe de o parte, vrei distracție și atenție, pe de altă parte, te macină niște griji legate de viitor. Sâmbătă poți simți că nu primești validarea pe care o aștepți. Duminică însă apare o oportunitate interesantă sau o întâlnire care îți schimbă starea complet. Ai grijă la cheltuieli impulsive.

Fecioară

Te preocupă munca, organizarea și planurile pe termen lung chiar și în weekend. Totuși, astrele îți transmit că ai nevoie și de pauză. Nu poți controla totul. În relații, este posibil să apară o discuție care clarifică o situație ambiguă. Dacă ai amânat o decizie importantă, acum începi să vezi lucrurile mai limpede.

Balanță

Ai nevoie de libertate și de experiențe noi. Weekendul acesta îți poate aduce o invitație spontană, o escapadă sau o conversație care îți schimbă perspectiva asupra unei relații. Emoțiile sunt intense și te fac să vezi adevărul mai clar decât până acum. Nu încerca să mulțumești pe toată lumea.

Scorpion

Simți totul mult mai intens decât de obicei. Unele relații îți consumă energia și începi să realizezi că nu mai poți continua în același ritm. În schimb, weekendul favorizează apropierea emoțională și momentele profunde. Dacă alegi sinceritatea, poți rezolva un conflict care trenează de ceva timp.

Săgetător

Relațiile devin tema principală a weekendului. Cineva îți cere mai multă implicare sau mai multă claritate. Dacă ești singur, poți avea parte de o conexiune neașteptată. Totodată, simți nevoia să ieși din rutină și să faci ceva diferit. O veste sau o întâlnire de duminică îți poate schimba complet dispoziția.

Capricorn

Ai multe pe cap și simți că nu te poți relaxa complet. Totuși, weekendul acesta îți oferă șansa de a pune ordine în haos. Este momentul perfect să închizi un capitol care te consumă emoțional. În dragoste, lucrurile se pot stabiliza dacă renunți la control și spui exact ce simți.

Vărsător

Pluto retrograd în semnul tău îți schimbă complet modul în care vezi anumite relații și alegeri de viață. Weekendul aduce revelații și momente în care realizezi că trebuie să te pui pe primul loc. Creativitatea este la cote maxime, iar o conversație aparent banală poate avea un impact neașteptat asupra ta.

Pești

Ai nevoie de liniște și de oameni sinceri în jurul tău. Weekendul acesta te poate face mai nostalgic și mai sensibil decât de obicei. Totuși, exact aceste emoții te ajută să înțelegi ce îți dorești cu adevărat. În dragoste, pot apărea gesturi tandre, reconectări sau chiar o mărturisire surprinzătoare.