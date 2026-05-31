„Rețelele sociale - noul tutun”: medicii compară TikTok și Instagram cu fumatul

Academia Colegiilor Regale de Medicină din Marea Britanie a comparat rețelele sociale TikTok și Instagram cu fumatul, într-un raport care descrie impactul platformelor online asupra sănătății fizice și psihice a tinerilor.

Raportul a fost publicat în ajunul încheierii consultărilor guvernamentale privind posibile restricții ale rețelelor sociale pentru minori. Variantele analizate merg de la blocare completă până la introducerea modurilor de liniște sau limitarea funcțiilor considerate dependente, notează The Independent.

Academia a prezentat rezultatele unui sondaj făcut în rândul a 454 de medici. Jumătate dintre aceștia tratează săptămânal cel puțin un copil a cărui stare a fost direct legată de conținutul online. Raportul descrie cazuri de traume și decese legate de copierea conținutului pornografic dur sau de expunerea la violență și radicalizare.

Fostul ministru britanic al sănătății, Wes Streeting, a folosit prima sa declarație publică după demisie pentru a susține același punct de vedere. El a afirmat că rețelele sociale sunt dependente și dăunătoare. A adăugat că marile companii folosesc aceleași tactici ca industria tutunului pentru a evita reglementarea. „Trebuie să le redăm copiilor copilăria", a spus Streeting. A cerut interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani ca punct de start, nu ca obiectiv final.

În aprilie, guvernul a anunțat că va introduce restricții de vârstă sau funcționale pentru platformele destinate copiilor sub 16 ani. Propunerile vor fi prezentate în această vară. Legislația va fi adoptată până la sfârșitul anului, indiferent de rezultatele consultărilor în curs.

Coaliția Children's Coalition for Online Safety merge mai departe. Cele 25 de organizații membre cer interzicerea publicității țintite pentru copiii sub 13 ani. Solicită și setări de siguranță implicite pentru utilizatorii sub 16 ani, reglementare mai strictă a sistemelor IA și crearea unui comisar independent pentru siguranța online.

(sursa: Mediafax)