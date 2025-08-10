Horoscop zilnic, 11 August 2025: Mercur iese din Retrogradare!

Berbec

Mercur își încheie perioada retrogradă astăzi. Deși poate fi o zi mai haotică și confuză decât altele, această schimbare de direcție poate aduce o comunicare îmbunătățită și mai multă claritate în relațiile romantice și creative în zilele și săptămânile ce urmează. Fii mai vigilent când urmezi instrucțiuni și te exprimi astăzi, dar poți să te aștepți la ridicarea întârzierilor și blocajelor. Indeciziile încep să se clarifice, iar ideile și proiectele nefinalizate se adună. Se simte mai puțină preocupare pentru trecut și mai multă energie orientată spre prezent, atunci când vine vorba de urmărirea pasiunilor tale. Ne îndreptăm către o aliniere a lui Venus și Jupiter, care este favorabilă pentru căldură și un sentiment de abundență, în special în legătură cu familia, confortul casei sau viața personală.

Taur

Mercur ajunge la sfârșitul retrogradării astăzi. Aceasta semnalează o comunicare îmbunătățită sau mai clară cu familia în zilele și săptămânile care urmează. Deși nu vei observa rezultate imediate astăzi, iar neînțelegerile pot fi mai accentuate în acest moment, poți să te aștepți la mai multă claritate în curând. Focalizarea va fi mai puțin pe trecut și mai mult pe viitor. Planurile care erau întrerupte sau amânate vor începe acum să progreseze. Vei vedea cum ideile recente și revelațiile vin acum împreună, în timp ce ai regândit viabilitatea altora în timpul acestei perioade retrograde.

Gemeni

Mercur își încheie retrogradarea astăzi. Deși acest semn aduce o schimbare spre progres, este bine să fii deosebit de sensibil când alegi cuvintele pentru a te exprima astăzi. Multe neînțelegeri recente se vor clarifica în săptămânile următoare, dar orice schimbare sau staționare are efectul de a amplifica zonele problematice. Este important să eviți să te concentrezi pe elementele superficiale ale conversațiilor sau pe partea trivială a lucrurilor. Conservă-ți energia acum.

Rac

Mercur își încheie perioada retrogradă și devine direct astăzi. Problemele spinoase și indeciziile au fost mai frecvente în ultima perioadă, dar acum începi să simți că depășești totul. Informațiile necesare pentru a lua decizii importante sau pentru a duce un proiect mai departe încep să ajungă treptat. Mai multă claritate este la orizont, în special în legătură cu chestiunile financiare. Unele planuri sau idei pot cădea în desuetudine, în timp ce altele recâștigă viteză.

Leu

Mercur își încheie retrogradarea astăzi, draga Leu, iar această schimbare este semnificativă pentru tine, având în vedere că Mercur a fost retrograd în semnul tău în ultimele câteva săptămâni. Deși acest semnal arată că problemele de comunicare vor începe să se rezolve în curând, nu te aștepta ca acest lucru să se întâmple într-o singură zi. Lent, dar sigur, ceilalți vor începe să te înțeleagă mai ușor, iar planurile tale care s-au blocat vor relua cursul, sau vor apărea informații care te vor ajuta să mergi mai departe și să iei decizii.

Fecioară

Deși evazivitatea poate fi frustrantă astăzi, un răspuns ferm poate să nu fie disponibil sau necesar în acest moment. Mercur devine direct astăzi, după mai bine de trei săptămâni de retrogradare, iar unele probleme de comunicare vor începe să se rezolve acum și în săptămânile următoare. Recenta introspecție și intuiție pot fi puse în aplicare, dar ești încă destul de înclinat să rămâi în sine și să amâni deciziile importante până când Mercur intră în Fecioară la începutul lunii septembrie.

Balanță

Perioada retrogradă a lui Mercur se încheie astăzi, draga Balanță. Comunicarea poate rămâne confuză pe măsură ce Mercur schimbă direcția, poate chiar și mai mult înainte ca lucrurile să înceapă să se clarifice. Totuși, deși astăzi poate fi puțin haotic din cauza tendinței de a gândi prea mult, această schimbare aduce o îmbunătățire a relațiilor cu prietenii și colaboratorii în zilele și săptămânile următoare. Te vei concentra mai puțin pe trecut și vei fi mai interesat să faci ceea ce poți cu ceea ce ai în prezent. Planurile care s-au blocat recent ar putea relua cursul sau să ajungă la un final, însă important este că nu mai sunt în aer și acum poți lua o decizie.

Scorpion

Mercur ajunge la sfârșitul perioadei retrograde de peste trei săptămâni astăzi. În zilele și săptămânile următoare, vei experimenta mai multă claritate cu privire la obiectivele pe termen lung, carieră sau planuri de viață. Proiectele de muncă sau responsabilitățile pot relua ritmul normal sau pot accelera. Relațiile cu superiorii, părinții sau publicul se pot îmbunătăți. Totuși, în acest moment, în timp ce schimbarea se produce, tu și cei din jurul tău s-ar putea să fiți mai predispuși la erori. Evită situațiile în care ai putea să te reprezinți greșit sau ai nevoie de precizie.

Săgetător

Mercur devine direct astăzi după mai mult de trei săptămâni de retrogradare. Întârzierile în comunicare sau transport și eșecurile tehnice au fost mai frecvente în ultimele săptămâni, iar deși nu ești complet scăpat de acest aspect, mai multă claritate va veni acum. Luarea deciziilor în ceea ce privește călătoriile, publicarea sau problemele educaționale devine mai clară, iar inițiativele care erau suspendate pot relua cursul sau se pot pune în mișcare.

Capricorn

Mercur devine direct după o perioadă retrogradă de mai bine de trei săptămâni astăzi, draga Capricorn. Există un lucru numit „prea multe informații”, iar când Mercur stă pe loc, poate duce la erori dacă forțăm luarea unor decizii. În zilele și săptămânile care urmează, totuși, vei ajunge la o înțelegere mai clară despre ceea ce vrei să faci și unde vrei să ajungi, în special într-o relație intimă sau în legătură cu finanțele.

Vărsător

Perioada retrogradă a lui Mercur se încheie astăzi. Probabil că vei experimenta o comunicare îmbunătățită în zilele și săptămânile următoare. Există posibilitatea unor confuzii pe măsură ce Mercur își schimbă direcția astăzi, dar este important să încetinești și să obții informațiile corecte. Pe măsură ce avansezi, însă, problemele legate de relații vor deveni mai clare și proiectele suspendate vor relua ritmul.

Pești

Cu Mercur devenind direct astăzi, vei observa cum unele planuri sau proiecte care au stagnat încep să avanseze în săptămâna următoare. În timp ce ar trebui să fii mai atent la comunicare astăzi și să îți concentrezi atenția asupra detaliilor care pot fi ușor de trecut cu vederea, mai multă claritate se află la orizont, în special în legătură cu munca și sănătatea.