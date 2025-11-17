Horoscopul dragostei: 12 zodii dau testul iubirii în săptămâna 17–23 Noiembrie 2025

Energia astrală poate fi provocatoare, însă pentru cei care sunt pregătiți să privească adevărul în față, aceasta devine o șansă de transformare reală.

Perioada începe armonios: luni, Soarele formează un trigon cu Jupiter și Saturn, creând un mare trigon în semne de apă — o combinație care favorizează apropierea, înțelegerea și intimitatea emoțională.

Pe 18 noiembrie, Mercur reintră retrograd în Scorpion, amplificând introspecția, suspiciunile și necesitatea de claritate. Între 19 și 20 noiembrie, opoziția Mercur–Uranus aduce cuvinte spuse impulsiv și nervozitate, influențând puternic Luna Nouă care urmează.

Luna Nouă în Scorpion: punct de cotitură în iubire

Pe 20 noiembrie, Luna Nouă se formează la gradul 29 al Scorpionului, un grad anaretic – considerat cel mai intens și mai decisiv. Opoziția cu Uranus aduce surprize, discuții neașteptate, tensiuni sau chiar rupturi acolo unde o relație este deja fragilă.

Tema Scorpionului activează zona intimității, a adevărurilor ascunse, a resurselor comune și a problemelor tabu, astfel că multe cupluri pot ajunge la discuții despre încredere, bani sau limite personale.

Pe 21 noiembrie, Soarele se opune și el lui Uranus, accentuând energia instabilă. Tot în această zi, Soarele intră în Săgetător și schimbă vibrația generală: ne pregătește de sărbători, ne aduce optimism și dorința de conexiune.

După o perioadă tensionată, această gură de aer proaspăt este binevenită.

Horoscopul dragostei pentru fiecare zodie (17–23 noiembrie 2025)

♈ Berbec

Te preocupă banii și stabilitatea din relație. Luna Nouă poate scoate la suprafață tensiuni legate de intimitate sau finanțe. Dacă apar neînțelegeri, duminică este cea mai bună zi pentru a le rezolva.

♉ Taur

Luna Nouă activează sectorul parteneriatelor tale. Sunt posibile schimbări bruste – o discuție importantă, o revelație sau chiar o ruptură dacă relația nu are baze solide. Fii sincer și vorbește deschis despre suspiciunile tale.

♊ Gemeni

Săptămâna începe calm și plăcut, dar la mijlocul perioadei poți avea un moment de îndoială. Înainte de a spune ce te nemulțumește, întreabă-te dacă nu ai mai trecut prin aceeași lecție în trecut.

♋ Rac

Luna Nouă din Scorpion îți activează casa iubirii. Poate apărea o veste neașteptată sau un eveniment surpriză legat de persoana iubită. Evită concluziile pripite. Odată cu intrarea Soarelui în Săgetător, tensiunile se pot calma.

♌ Leu

Soarele în sectorul iubirii îți aprinde farmecul. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva. Totuși, Mercur retrograd poate aduce neînțelegeri sau mesaje interpretate greșit. Fii clar și răbdător în comunicare.

♍ Fecioară

Săptămâna debutează armonios, dar mijlocul ei poate aduce mici tensiuni sau schimbări de plan. Diplomația ta naturală va face minuni. Nu lăsa neliniștea sau nerăbdarea să strice o relație frumoasă.

♎ Balanță

Sinceritatea este cheia. Este momentul să spui ce simți cu adevărat, fără să încerci să îi mulțumești pe toți. Comunicarea este intensă, dar ai tactul necesar pentru a păstra liniștea.

♏ Scorpion

Mercur retrograd revine în semnul tău, iar Luna Nouă tot în Scorpion îți oferă un restart emoțional. Ai parte de revelații, dar și de tensiuni dacă nu ești atent la tonul folosit. Gândește înainte să reacționezi.

♐ Săgetător

Mercur retrograd te împinge spre introspecție. În dragoste, ai nevoie de liniște, iar Luna Nouă te poate face să te retragi temporar. Finalul săptămânii îți aduce claritate.

♑ Capricorn

Jupiter retrograd în casa relațiilor tale te face să reevaluezi un parteneriat. Luni ai parte de energie pozitivă, dar în restul săptămânii, fii atent la comunicare și nu te baza pe planuri fixe – pot apărea schimbări.

♒ Vărsător

Legăturile afective se pot adânci, însă impulsivitatea poate strica atmosfera. Evită discuțiile tensionate la mijlocul săptămânii. Ai nevoie de spațiu personal, iar partenerul trebuie să înțeleagă asta.

♓ Pești

Luna Nouă în Scorpion îți aduce romantism și sensibilitate, dar și reacții emoționale puternice. Dacă rămâi calm, ai parte de o săptămână minunată în dragoste, mai ales luni și duminică.