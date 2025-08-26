Horoscopul dragostei pentru ultima săptămână din August 2025: Venus în Leu aduce pasiuni intense

Venus, planeta iubirii, frumuseții și pasiunii, aduce energie vibrantă, bucurie copilărească și intensitate romantică. Relațiile devin mai pline de viață, oamenii sunt mai direcți în exprimarea sentimentelor, iar dragostea capătă accente dramatice și pasionale.

Totuși, începutul nu e ușor. Pe 26 august, Venus se opune lui Pluto, ceea ce poate aduce obsesii, tensiuni și chiar despărțiri. Vestea bună este că, odată ce trecem de acest moment, urmează o perioadă favorabilă, cu aspecte armonioase spre Uranus și Neptun, care deschid drumul către compasiune, creativitate și experiențe noi.

Horoscopul dragostei pentru fiecare zodie (26–31 august 2025):

Berbec ♈

Venus–Pluto activează sectorul iubirii. Poate apărea un conflict sau o neînțelegere. Controlează-ți reacțiile și nu amplifica situațiile. Finalul săptămânii aduce o energie mai bună și mai optimistă.

Taur ♉

Tensiunile se pot manifesta în cămin sau în viața de cuplu. Ai grijă cum gestionezi discuțiile. Dacă găsești echilibrul, weekendul aduce armonie.

Gemeni ♊

Atenție la comunicare: poți deveni prea direct sau, invers, partenerul tău poate părea autoritar. Evită conflictele minore, pentru că se rezolvă de la sine.

Rac ♋

Îți este testată stima de sine și capacitatea de a stabili limite. Nu te lăsa manipulat emoțional. O veste sau un mesaj important spre sfârșitul săptămânii îți aduce claritate.

Leu ♌

Venus intră în semnul tău, aducând magnetism și șanse noi în dragoste. Primele zile pot fi tensionate, dar după mijlocul săptămânii atragi atenția și poți începe o poveste importantă.

Fecioară ♍

Emoții din trecut pot ieși la suprafață. Ia-le ca pe o ocazie de vindecare și eliberare. Dacă ești singură, s-ar putea să te atragă cineva discret.

Balanță ♎

Poți reevalua o relație sau pe cineva nou cunoscut. Spre weekend, intri într-o dispoziție socială mai bună și e posibil să ieși cu cineva special.

Scorpion ♏

Nu te lăsa prins în obsesii sau drame la început de săptămână. Spre final, energia se schimbă și poți petrece momente romantice de calitate.

Săgetător ♐

Comunicarea este cheia. Evită sarcasmul sau sinceritatea brutală, pentru că pot răni. Atracțiile noi pot fi intense, dar nu grăbi lucrurile.

Capricorn ♑

Posibile tensiuni sau amintiri din trecut îți pot tulbura începutul săptămânii. Totuși, energia iubirii rămâne favorabilă pe termen lung – e doar o etapă de ajustare.

Vărsător ♒

Partenerul poate resimți lipsa ta de implicare. Fii sincer și clarifică-ți intențiile. Dacă ești singur, Venus în sectorul parteneriatelor îți aduce șanse mari să cunoști pe cineva.

Pești ♓

Sensibilitatea ta te poate destabiliza emoțional la începutul săptămânii. Rămâi ancorat în realitate. Spre final, atmosfera se clarifică, iar relațiile reintră pe un făgaș pozitiv.