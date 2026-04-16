Luna Nouă în Berbec aduce schimbări majore: 4 zodii au parte de noroc și pasiune

Potrivit astrologilor, acest moment cosmic va influența toate semnele zodiacale, însă patru dintre ele vor beneficia de noroc, în special pe plan emoțional, creativ și profesional.

Evenimentul astrologic este considerat unul dintre cele mai puternice ale anului, în contextul formării unui „stellium” rar în Berbec – o aliniere a șapte planete, inclusiv Soarele, Luna, Mercur, Marte, Saturn și Neptun. Un astfel de fenomen nu a mai fost înregistrat din anul 1821, ceea ce amplifică semnificația acestei perioade.

Energia Berbecului, un semn de foc asociat cu curajul și inițiativa, va încuraja asumarea riscurilor și urmarea pasiunilor. În acest context, patru zodii sunt avantajate în mod special.

Balanță

Luna Nouă activează sectorul relațiilor și al parteneriatelor. Aceștia sunt încurajați să își exprime sentimentele și să ia inițiativa în plan amoros. Curajul de a face primul pas poate aduce rezultate favorabile și relații semnificative.

Săgetător

Săgetătorii resimt influența în zona creativității și a pasiunilor personale. Noi hobby-uri sau proiecte pot apărea, iar implicarea în activități artistice sau recreative ar putea genera oportunități neașteptate, inclusiv financiare.

Rac

Accentul cade pe carieră și imagine profesională. Energia acestui moment le oferă încredere și determinare pentru a face pași importanți în plan profesional. Inițiativele curajoase pot duce la recunoaștere și succes.

Taur

Taurii traversează o perioadă de transformare interioară. Luna Nouă le influențează zona subconștientului și a echilibrului emoțional, aducând claritate și încredere. Schimbarea mentalității poate deschide noi direcții și oportunități.

În ansamblu, astrologii recomandă ca această perioadă să fie folosită pentru stabilirea de obiective și inițierea unor schimbări importante. Energia Lunii Noi în Berbec favorizează acțiunea și asumarea deciziilor, iar cei care își urmează pasiunile pot avea de câștigat pe termen lung, potrivit parade.com.