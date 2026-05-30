x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Un oraș turistic neobișnuit, unde vizitatorii spun că „au fost în iad și s-au întors”, se vinde

Un oraș turistic neobișnuit, unde vizitatorii spun că „au fost în iad și s-au întors”, se vinde

de Redacția Jurnalul    |    30 Mai 2026   •   19:20
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Un oraș turistic neobișnuit, unde vizitatorii spun că „au fost în iad și s-au întors”, se vinde
Un oraș turistic neobișnuit, unde vizitatorii spun că „au fost în iad și s-au întors”, se vinde

Ai putea fi noul proprietar al „Porții către Iad” (Gateway to Hell), un oraș care include o gelaterie numită „Crematoriul”, un teren de minigolf cu tematică demonică și o capelă pentru nunți.

Vrei să cumperi o bucată din Iad? Pentru 625.000 de dolari (539.000 de euro), poți deveni proprietarul unei părți din faimosul oraș Hell din statul american Michigan, potrivit Euronews.

Cele aproape trei hectare scoase la vânzare includ un teren de mini-golf, o gelaterie numită The Crematory, o capelă pentru nunți și numeroase atracții construite în jurul tematicii infernale.

După decenii în care a primit turiști la „Poarta către Iad”, proprietarul în vârstă de 80 de ani a decis că este timpul să părăsească definitiv Hell.

John Colone vinde proprietatea pentru a se retrage din activitate, după ce a administrat populara atracție turistică din 1998.

Printre afacerile neobișnuite cu tematică inspirată din iad, capela pentru nunți se numără printre cele mai populare atracții.

Pe site-ul localității apare și o descriere ironică: „O căsnicie care începe în iad nu poate merge decât în sus!”

Localitatea cu nume neobișnuit există din 1838, iar denumirea Hell a fost adoptată oficial trei ani mai târziu.

Iarna, în Hell temperaturile scad sub zero grade, ceea ce înseamnă că „Iadul îngheață” la propriu.

Localitatea găzduiește și popularul Hell Saloon, un restaurant care include și o scenă pentru concerte.

Potrivit anunțului imobiliar, proprietatea este profitabilă. În 2024, afacerea a generat venituri brute de 327.000 de dolari (282.000 de euro).

Hell se află la aproximativ 32 de kilometri nord-vest de Ann Arbor, al cincilea cel mai mare oraș din Michigan. De-a lungul anilor, localitatea a devenit o destinație preferată de turiștii aflați în căutarea unui loc neobișnuit.

Site-ul oficial de turism al statului Michigan laudă atracțiile localității.

„Hell este o destinație excentrică și un loc care merită vizitat, cunoscut pentru umorul său diabolic și atracțiile sale neobișnuite”, se arată în descriere.

„Fie că veniți pentru distracție, fotografii sau doar pentru a putea spune «am fost în iad și m-am întors», acest oraș neconvențional oferă o experiență memorabilă și distractivă”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: oras turistic vanzare iad
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri