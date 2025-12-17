Vrei un soț devotat? Vezi în ce lună s-a născut bărbatul perfect

Lunile în care se nasc cei mai buni soți. Bărbații care excelează la capitolul loialitate și implicare

Bărbați buni și mai puțin buni se nasc în fiecare lună a anului, însă astrologia și tiparele de personalitate arată că unii nativi au, statistic, mai multe șanse să devină parteneri de viață devotați, responsabili și implicați emoțional, potrivit Collective World. Dacă îți dorești un soț pe care te poți baza, născut pentru angajamente serioase, aceste luni ies clar în evidență.

August – soțul loial care nu te va trăda niciodată

Bărbații născuți în luna august sunt considerați unii dintre cei mai buni soți datorită loialității lor absolute. Pentru ei, trădarea sau minciunile – chiar și cele „nevinovate” – sunt de neconceput. Preferă adevărul spus direct, chiar dacă uneori poate fi dureros, tocmai pentru că își doresc o relație transparentă, fără secrete.

În plus, sunt oameni ai acțiunii. Deși au standarde ridicate, sunt dispuși să depună exact același efort pe care îl cer și de la partener. Nu pasează responsabilitățile și nu așteaptă ca totul să fie făcut în locul lor. Dimpotrivă, își asumă rolul în relație și știu să surprindă prin gesturi romantice exact atunci când te aștepți mai puțin.

Martie – soțul care știe să asculte și să respecte emoțiile

Cei născuți în luna martie se remarcă printr-o calitate esențială într-o căsnicie: capacitatea de a asculta cu adevărat. Nu doar dau din cap politicos, ci sunt atenți la ceea ce spui, îți rețin cuvintele și revin asupra lor atunci când contează.

Acești bărbați sunt profund conectați la emoțiile partenerului. Chiar și atunci când nu sunt de acord sau le este greu să vadă lucrurile din perspectiva ta, îți vor respecta sentimentele. Nu te vor face niciodată să te simți vinovată pentru ceea ce simți și nu te vor acuza că exagerezi. Pentru ei, inima partenerului este ceva ce trebuie protejat cu grijă, indiferent de circumstanțe.

Iunie – soțul atent, care oferă fără să i se ceară

Bărbații născuți în iunie sunt adevărați dăruitori. Sunt mereu gata să ajute și nu te vor face niciodată să simți că ești o povară sau o obligație. Un mare avantaj? Nu trebuie să le repeți de zeci de ori ce ai nevoie – observă singuri și acționează înainte să fie necesar să ceri.

Sunt extrem de perceptivi și capabili să citească limbajul nonverbal, starea de spirit și micile schimbări de comportament. Își dau seama când ai nevoie de mai multă afecțiune sau, dimpotrivă, de puțin spațiu. Comunicarea rămâne importantă, însă acești nativi au un talent rar: înțeleg și lucrurile nespuse.

Decembrie – soțul care aduce bucurie și te motivează să crești

Cei născuți în decembrie sunt soții care transformă viața de zi cu zi într-o experiență plină de energie și bună dispoziție. Au darul de a te face să râzi pe neașteptate și de a transforma activitățile banale în momente memorabile.

Mai mult decât atât, sunt orientați spre evoluție. Își doresc ca ambii parteneri să își atingă potențialul maxim și sunt dispuși să facă eforturi reale pentru acest lucru. Atunci când le ceri ajutorul, vor face tot posibilul să te susțină, emoțional, practic sau moral. Cu un soț născut în decembrie, te vei simți încurajată și sprijinită constant.



Deși caracterul nu este dictat exclusiv de luna nașterii, aceste tipare arată de ce bărbații născuți în august, martie, iunie și decembrie sunt adesea percepuți ca fiind parteneri de viață stabili, implicați și de încredere – exact ceea ce caută mulți atunci când se gândesc la căsnicie.