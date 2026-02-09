Noroc, bani și iubire la superlativ! 4 zodii au parte de o zi de aur pe 10 februarie 2026

Venus guvernează dragostea, valorile și banii și este considerată a doua planetă a norocului, după Jupiter. Atunci când energia ei este la cel mai înalt nivel, așa cum se întâmplă în Pești, apar oportunități rare, mai ales legate de casă, relații și stabilitate emoțională.

Între 10 februarie și 6 martie, atât Venus, cât și Jupiter se află în poziții extrem de favorabile, deschizând o fereastră importantă pentru creștere și abundență. Iată cele patru zodii care atrag norocul ca un magnet în această perioadă:

♉ Taur

Prietenii îți aduc bani și oportunități, Taur.

Pe 10 februarie, Venus – planeta care te guvernează – intră în Pești și îți activează sectorul social. Relațiile, conexiunile și networkingul devin surse reale de abundență.

Cu cât cunoști mai mulți oameni, cu atât cresc șansele de câștig. E momentul ideal pentru întâlniri, colaborări, promovarea unui proiect sau lansarea unei afaceri. Ești carismatic, convingător și exact persoana potrivită la momentul potrivit. Dacă muncești pentru visurile tale, universul îți oferă sprijin concret.

♎ Balanță

Sănătatea ta devine sursa principală de prosperitate.

Pentru tine, Balanță, Venus activează zona bunăstării și a rutinei zilnice. Începând cu 10 februarie, tot ce ține de îngrijire personală, imagine și stil de viață sănătos îți poate aduce beneficii neașteptate.

Atractivitatea ta crește vizibil, iar acest lucru se reflectă inclusiv în plan profesional. Poți primi oferte mai bune, salarii mai mari sau acces la oportunități care păreau inaccesibile. Când te simți bine cu tine, atragi succesul fără efort.

♓ Pești

Abundența vine din transformarea personală.

Odată cu intrarea lui Venus în zodia ta, simți imediat o schimbare profundă. Pe 10 februarie devine clar ce vrei să faci pentru a-ți construi o viață frumoasă și împlinită.

Simți nevoia să îți îmbunătățești spațiul de locuit, să îți schimbi look-ul, să investești în dezvoltare personală. Norocul și prosperitatea pe care le atragi pornesc din interior și devin vizibile pentru cei din jur. Când trăiești într-un mediu care îți aduce bucurie, abundența apare natural.

♍ Fecioară

Relațiile îți schimbă destinul financiar.

Pentru tine, Fecioară, Venus activează sectorul parteneriatelor. Atât relațiile profesionale, cât și cele sentimentale pot aduce un salt major în viața ta.

Poți întâlni o persoană care îți oferă acces la un proiect profitabil sau la o colaborare importantă. De asemenea, este posibil un pas serios în cuplu: mutare împreună, logodnă sau o decizie care aduce stabilitate și siguranță. Abundența vine prin oameni, nu prin efort solitar.