Care este numărul tău de înger, în funcție de anul nașterii?

În numerologie, anul nașterii se reduce la o singură cifră, care poate corespunde unui număr de înger personal, o secvență de numere repetitive despre care se crede că poartă îndrumare și semnificație spirituală.

Cum să-ți găsești numărul anului

Pentru a determina numărul de înger al anului nașterii tale, redu anul nașterii la o singură cifră. De exemplu, dacă te-ai născut în 1981, ai aduna cifrele: 1 + 9 + 8 + 1. Suma este 19. Apoi, adună cifrele acestei sume: 1 + 9 = 10. În final, redu suma la o singură cifră adunând din nou cifrele: 1 + 0 = 1. Aceasta înseamnă că numărul tău de an cu o singură cifră este 1.

Anul nașterii 1 Numărul de înger: 333

Anul nașterii tale, guvernat de Soare, rezonează cu 333, numărul de înger al creativității magnetice. Vorbește despre călătoria ta actuală care se referă la dezvoltarea și dezvoltarea talentelor și abilităților tale unice. Ești o ființă creativă și ești menit să fii văzut și recunoscut. Când vezi 333, universul te invită să te exprimi și să strălucești la maximum. Atitudinea ta însorită poate duce la abundență și vizibilitate pe viitor.

Anul nașterii 2 Numărul îngeresc: 111

Anul tău de naștere este guvernat de Luna magică, aliniindu-se cu numărul îngeresc 111. Sugerează un nivel ridicat de intuiție și, posibil, o conexiune profundă cu strămoșii, îngerii și alte forțe cosmice. Este o reamintire că atunci când vrei să-ți manifesti cele mai îndrăznețe vise, tot ce trebuie să faci este să te acordezi și să urmezi mișcările nesfârșite ale Lunii pe cer. Când vezi 111, primești lumina verde pentru a-ți realiza visele.

Anul nașterii 3 Numărul îngeresc: 777

Anul tău de naștere este guvernat de Jupiter, planeta expansiunii, norocului și protecției. Acest lucru te plasează cu numărul îngeresc 777, care este de fapt norocos, spre deosebire de unele superstiții. Poți experimenta noroc în multe aspecte ale vieții tale, dar mai ales în domeniul finanțelor. Când vezi acest număr, poți da peste o oportunitate de avansare sau poți experimenta o descoperire spirituală.

Anul nașterii - Numărul îngeresc 4: 555

Născut într-un an redus la 4 te aliniază cu Uranus, planeta schimbării. Numărul îngeresc 555 se potrivește sufletului tău, deoarece este eliberatorul cosmic și modul universului de a inspira schimbarea necesară, care este adesea înfricoșătoare. S-ar putea să simți că această parte a naturii tale se reflectă în mediul tău ori de câte ori apare aleatoriu 555. Este un apel la mișcare și schimbare într-un teritoriu nou și vibrații mai luminoase.

Anul nașterii - Numărul îngeresc 5: 222

Născut într-un an redus la 5 te aliniază cu Mercur, planeta comunicării și conexiunii. Natura ta distractivă și rapidă te pune întotdeauna în locul potrivit la momentul potrivit.

Dar uneori, când vezi acest număr, s-ar putea să fii chemat să încetinești. Alinierea și echilibrul pot fi necesare, încurajându-te să te concentrezi asupra unui singur lucru pe rând.

Anul nașterii 6 Numărul de înger: 666

Născut într-un an care se reduce la 6 înseamnă că ești ghidat de Venus, planeta frumuseții și a romantismului, aliniindu-se cu 666. Acest număr de înger este despre conexiune, reciprocitate și empatie. Vorbește despre capacitatea ta de a te raporta la ceilalți într-un mod intim, precum și despre capacitatea ta de a oferi și primi atenție, iubire și afecțiune. A vedea acest număr este întotdeauna o reamintire să-ți deschizi inima încontinuu.

Anul nașterii 7 Numărul de înger: 888

Născut într-un an care se reduce la 7 te pune în legătură cu una dintre cele mai mistice forțe, Neptun. Profund și mistic, 888 este conectat la infinit, transcendență și magia cosmosului. Ești un suflet bătrân cu legături puternice cu supranaturalul și forțele inexplicabile care se află dincolo de văl. Când vezi acest număr, este un apel să închizi ochii și să te conectezi cu divinul.

Numărul îngeresc al anului 8: 444

Anul tău de naștere, guvernat de Saturn, rezonează puternic cu numărul îngeresc 444. Aceasta este cea mai stabilizatoare forță din numerologie, vorbind despre unele dintre caracteristicile tale mai puternice. Ești aici cu misiunea importantă de a construi ceva semnificativ în această viață. Când vezi acest număr, este posibil să primești reasigurarea că ești pe calea cea bună - sau, în momente de criză, sprijinul energetic de care ai nevoie pentru a continua.

Numărul îngeresc al anului 9: 999

Anul tău de naștere, guvernat de Marte, rezonează puternic cu vibrațiile lui 999. Acest număr îngeresc este despre curajul necesar pentru a ajunge la sfârșitul ciclurilor de viață importante și a trece la unele noi. Adesea, te poți confrunta direct cu obstacolele acestor tranziții, și chiar poți inspira și alte persoane să își înfrunte temerile atunci când se află în situații similare. Când vezi numărul îngeresc 999 s-ar putea să fii gata să ieși din zona ta de confort și să fii pregătit pentru o nouă provocare, potrivit parade.com.

