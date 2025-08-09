Pe 9 August 2025, 3 zodii vor regăsi fericirea

Pe 9 august, vom înțelege că Marte în opoziție cu Neptun are un scop important: să ne ajute să eliminăm negativitatea din viața noastră pentru a face loc pentru pozitivitate. Pentru trei zodii în mod special, vorbim despre revenirea bucuriei. În acest moment, știm că, pentru a ne simți bine din nou, trebuie să înfruntăm lucrurile pe care nu le mai putem tolera. Vom lua decizii inteligente în acest tranzit și ne vom simți mândri de noi înșine până la finalul zilei.

1. Berbec

Pentru tine, fiind o persoană rațională, gândurile tale pot scăpa ușor de sub control. În alte cuvinte, ești atât de plin de idei încât nu reușești să le gestionezi pe toate deodată.

Pe măsură ce Marte se îndepărtează de Neptun, lucrurile se vor clarifica pentru tine, Berbec. Poate că te-ai simțit pierdut sau detașat pentru o perioadă, dar vei reveni rapid pe drumul cel bun.

Ironia este că, în acest moment, cel mai bine ar fi să nu analizezi prea mult situația, deși știm cu toții cât de greu îți este să faci acest lucru. Totuși, încearcă să te retragi puțin și să observi ce se întâmplă. Ideile tale vor începe să se contureze și vei ști care trebuie să fie următoarea ta mișcare, în curând.

2. Scorpion

Marte în opoziție cu Neptun pare să îți facă mai greu să îți urmezi instinctele, ceea ce este foarte neobișnuit pentru tine. Dar există o metodă în toată această nebunie, Scorpion. Vei înțelege ceva și, în cele din urmă, vei vedea.

Pe 9 august, datorită acestui tranzit cosmic, vei dobândi o nouă perspectivă și vei descoperi un drum care, surprinzător, te poate duce către bucurie și împlinire. Este ca și cum ai lăsa deoparte noțiunile preconcepute și ai încerca ceva diferit, chiar dacă la început nu pare confortabil. Totuși, odată ce vei vedea câtă bucurie îți aduce, îți vei schimba complet direcția către fericire.

3. Săgetător

Pentru tine, bucuria vine din mișcare. Deși nu știi exact unde te va duce această mișcare, știi un lucru: trebuie să schimbi ceva în viața ta. Atâtea lucruri bune ți se întâmplă în această perioadă, încât nu ai timp pentru distrageri negative.

După ce Marte va trece de Neptun, vei simți că poți respira din nou. Un sentiment de scop îți va reveni, iar odată cu acesta, optimismul pe care îl simțeai că îți lipsește. Aici este momentul tău de a confrunta lucrurile. Este timpul să ai acea discuție.