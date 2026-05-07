Pluto retrograd 2026 lovește puternic aceste 4 zodii: urmează luni de transformări majore

Ce înseamnă Pluto retrograd în Vărsător pentru fiecare zodie

Pluto intră în retrogradare între 6 mai și 15 octombrie 2026, declanșând o perioadă profundă de introspecție și transformare interioară, potrivit Collective World. Deși toate zodiile sunt influențate, patru semne zodiacale vor resimți această energie la un nivel mult mai personal și intens.

Pluto retrograd 2026: o invitație la transformare interioară

Când Pluto staționează retrograd, energia sa nu mai acționează la exterior, ci se întoarce spre interior, amplificând procesele de evoluție psihologică. În intervalul 6 mai – 15 octombrie 2026, planeta asociată cu moartea simbolică, renașterea și transformările profunde își continuă mișcarea retrogradă în semnul Vărsătorului.

Această perioadă nu forțează confruntări vizibile cu lumea exterioară, ci invită la reflecție asupra propriei puteri. Este momentul în care ești chemat să observi unde cedezi controlul, unde te agăți de siguranță și unde este nevoie să evoluezi.

Taur: redefinirea succesului profesional

Pentru Tauri, Pluto retrograd activează sectorul carierei și al imaginii publice, aducând o perioadă intensă de reevaluare profesională. Deși ești recunoscut pentru rezistența ta, această calitate nu garantează și împlinirea autentică.

Este posibil să realizezi că direcția profesională actuală nu mai reflectă valorile tale reale. Universul te îndeamnă să nu mai mergi înainte doar din obișnuință sau din nevoia de stabilitate.

Această etapă te provoacă să înțelegi dacă ceea ce construiești îți hrănește cu adevărat sufletul.

Leu: relațiile intră sub lupă

Pentru Lei, această retrogradare scoate în evidență relațiile apropiate. Parteneriatele, fie ele romantice sau profesionale, devin un teren de analiză profundă.

Dacă ai evitat conflictele sau ai așteptat ca ceilalți să se schimbe, acum este momentul să îți recapeți independența emoțională. Lecția principală este despre stabilirea limitelor și despre construirea unor relații echilibrate, în care ambele părți au putere egală.

Scorpion: trecutul iese la suprafață

Pentru Scorpioni, influența este și mai intensă, Pluto fiind planeta lor guvernatoare. Retrogradarea activează zona familiei și a rădăcinilor emoționale.

Amintiri vechi, emoții reprimate sau tipare din copilărie pot reveni în prim-plan. Este o perioadă ideală pentru vindecare și pentru renunțarea la bagajele emoționale care nu mai sunt utile.

Procesul nu este ușor, dar este esențial pentru a construi o bază emoțională sănătoasă.

Vărsător: reinventarea identității

Pentru Vărsători, Pluto retrograd aduce o transformare profundă a identității personale. Cu planeta în prima casă, tot ceea ce ține de imaginea de sine și modul în care te prezinți în lume intră într-un proces de redefinire.

Poți simți nevoia de retragere și introspecție, pentru a înțelege cine ești cu adevărat. Este momentul să renunți la rolurile sau măștile care nu te mai reprezintă și să îți asumi autenticitatea.

Cum să gestionezi energia lui Pluto retrograd

Această perioadă nu este despre haos exterior, ci despre ajustări subtile, dar profunde. Este important să îți acorzi timp pentru reflecție și să accepți ritmul mai lent.

Pe măsură ce emoțiile devin mai intense, odihna și introspecția devin esențiale. În același timp, renunțarea la nevoia de control poate deschide calea către transformări autentice.