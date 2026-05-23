Pluto retrograd aduce schimbările dorite de 4 zodii, până în octombrie 2026

Pluto a intrat în mișcare retrogradă pe 7 mai, în Vărsător, ceea ce promovează introspecția despre problemele de putere și control. Pluto retrograd în 2026 este asociat cu sacrificiul și ofranda. De acum și până pe 15 octombrie, energia retrogradă a lui Pluto distruge vechiul, însă doar pentru a aduce noul.

Deși aceste semne astrologice pot fi forțate să elimine ceea ce nu funcționează pentru a face loc vindecării și creșterii, este o oportunitate majoră de a-și îmbunătăți viața.

1. Capricorn

Deși finanțele nu se schimbă de obicei peste noapte, s-ar putea să fii doar excepția. În timp ce Pluto este retrograd, vezi o schimbare masivă în imaginea ta financiară de ansamblu.

În această perioadă este important să fii atent la bugetul tău. Urmărește ce intră și ce iese. Aceasta este o metamorfoză completă a bunurilor tale personale care necesită eliberarea a tot ceea ce nu-ți aparține. Aceasta include mentalitatea ta financiară, care este adesea modelată la o vârstă fragedă.

Așadar, având în vedere că totul se schimbă rapid, asigură-te că faci muncă interioară pentru a putea atrage mai multă abundență în viața ta. Fie că asta înseamnă să renunți la o activitate secundară care îți consumă energia sau să te desparți de un prieten toxic, eliminarea a ceea ce nu funcționează pentru tine este principala modalitate prin care îți vei îmbunătăți viața.

2. Vărsător

Având în vedere că Pluto este retrograd în semnul tău, Vărsător, niciun semn zodiacal nu simte această energie mai mult decât tine. Faci pași mari către linia ta temporală cea mai înaltă. Dacă există ceva (sau cineva) în viața ta care a depășit limita permisă, așteaptă-te ca acesta să fie dat afară înainte ca Pluto să revină în mișcare directă în octombrie.

Staționarea lui Pluto în retrograd îți arată clar cum oamenii te împiedică să creezi abundență în viața ta și cine te declanșează și te mențin într-o vibrație scăzută. Deși nu va fi ușor la început, prin eliminarea acestor forțe drenante din viața ta, vei fi cea mai magnetică versiune a ta până acum.

3. Gemeni

Viața s-ar putea să fi părut plictisitoare în ultima vreme, Gemeni, dar este pe cale să devină mult mai interesantă. În primul rând, acum îl ai pe Uranus în semnul tău pentru prima dată în 84 de ani. Această energie inovatoare și oarecum rebelă te va ține cu siguranță în alertă pentru următorii șapte ani. Și acum, că Pluto este retrograd, oportunități globale se vor deschide pentru tine.

Fie că devii viral peste noapte sau un număr masiv de oameni care sunt fermecați de tine, ceea ce spui și faci acum este foarte important. Și, deși poate părea copleșitor la început, devine clar destul de repede că aceste schimbări rapide sunt exact ceea ce sperai. Viața se schimbă în sfârșit în bine.

4. Rac

Ai sperat la schimbări în modul în care îți câștigi existența. Energia retrogradă a lui Pluto este în sfârșit aici pentru a-ți aduce exact ceea ce așteptai, deoarece îți afectează venitul pasiv. Datorită modernizării tehnologiei în inteligența artificială, modul în care faci bani se schimbă pentru totdeauna.

Deși dependența de tehnologie sau de inteligența artificială nu sună întotdeauna bine pe hârtie, în acest caz, utilizarea tehnologiei în avantajul tău te va face să lucrezi mai inteligent, nu mai intens. Continuând să oferi cea mai bună muncă din punct de vedere profesional, jobul tău remarcabil te va face să câștigi mai mulți bani din venitul tău pasiv.

Așadar, dacă ai sperat la o schimbare în viața ta financiară, fii strategic în ceea ce privește locul în care îți cheltui energia. Renunțând la prostiile și simplificând rutina, cu siguranță vei avea succes financiar de acum până în octombrie 2026, potrivit yourtango.com.

