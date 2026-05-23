Incendiul de la CET Vest a fost localizat, continuă intervenţia pompierilor pentru răcirea transformatorului

Un transformator din incinta CET Vest, de pe bulevardul Timişoara, a luat foc sâmbătă, cu degajări mari de fum.



A fost afectată şi o hală din apropiere.



Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi şi două ambulanţe SMURD.



Autorităţile au emis un mesaj RO-ALERT pe o rază de aproximativ 3.000 de metri în jurul focarului.



Nu au fost înregistrate victime.

Știre inițială: Pompierii intervin sâmbătă pentriu stingerea unui incendiu izbucnit în incinta CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei. Sunt degajări mari de fum, avertizează ISU București - Ilfov.

Pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bld. Timișoara, sector 6, București.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Din acest motiv, urmeaza să fie transmis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și două ambulanțe SMURD.

La ora transmiterii știrii, a fost realizat un dispozitiv de intervenție, având în vedere faptul că reprezentanții obiectivului au ăntrerupt alimentarea cu energie electrică.

(sursa: Mediafax)