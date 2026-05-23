Cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală și de Est adună 300.000 de credincioși la Șumuleu Ciuc

Pentru mulți credincioși, pelerinajul a început acum o lună, măsurându-și credința în sute de kilometri parcurși pe jos, scrie dcnews.ro

În fiecare an, persoane din mai multe ţări urmează drumul spiritual Via Mariae, care începe în Mariazell, Austria, şi traversează Europa Centrală, formând o "cruce" simbolică pe hartă, până la marea procesiune de Rusaliile Catolice de la Şumuleu Ciuc.

Tradiţii păstrate de secole la Şumuleu Ciuc

La fel ca şi în anii trecuţi, câteva sute de pelerini vin din Ungaria cu un tren turistic, pus în circulaţie special cu această ocazie, iar mulţi aleg să ajungă în zonă cu autoturisme sau autocare.

O parte dintre credincioşi respectă tradiţia de secole şi se opresc mai întâi la catedrala franciscană de la Şumuleu Ciuc, pentru a se ruga la statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului, după care merg în şaua dintre Dealul Şumuleu Mare şi Dealul Şumuleu Mic, la altarul în aer liber de unde se va oficia liturghia.

Unii pelerini nu folosesc rutele obişnuite, mai accesibile, ci aleg traseul abrupt "Drumul Crucii", care porneşte din apropierea bisericii franciscane şi are 14 cruci ce marchează locurile unde Isus s-a oprit pe Golgota.

Măsuri speciale de siguranţă şi asistenţă medicală

Autorităţile din Miercurea-Ciuc şi reprezentanţii Ordinului Franciscan s-au pregătit din timp pentru ca evenimentul să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi să reprezinte o bucurie pentru participanţi.

La faţa locului sunt organizate mai multe puncte de prim ajutor, unde se află echipaje medicale, precum şi salvamontişti şi voluntari de la Crucea Roşie sau de la alte organizaţii. De asemenea, efective sporite de poliţişti, jandarmi şi pompieri sunt mobilizate pentru a asigura siguranţa participanţilor.

La eveniment partcipă aproximativ 300 de preoţi, unii dintre ei asigurând spovedirea credincioşilor, atât în faţa bisericii, cât şi pe dealul Şumuleu.

Potrivit programului făcut public de organizatori, procesiunea către altarul în aer liber va porni la 10:30 din faţa bisericii franciscane, steagul sfânt al Şumuleului, Laborumul, urmând să fie purtat de cei mai merituoşi elevi ai Liceului Teologic Romano Catolic "Segítő Mária", din Miercurea-Ciuc.

Liturghia solemnă va începe sâmbătă, de la ora 12:30, în şaua dintre dealurile Şumuleu Mare şi Şumuleu Mic, predica urmând să fie rostită de episcopul Székely János, preşedintele Conferinţei Episcopale Catolice din Ungaria.

Aproape 5 secole de credință neîntreruptă: Povestea pelerinajului istoric de la Șumuleu Ciuc

Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc are o tradiţie de aproape 460 de ani şi îl are în centru pe statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, aflată în biserica franciscană.

Potrivit legendei, în anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, ar fi încercat să impună unitarianismul credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin.

Oamenii povestesc că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni au reuşit să se opună şi să îşi păstreze credinţa strămoşească.

În amintirea acestui eveniment istoric, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de origine maghiară, vin în pelerinaj la Biserica Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc şi participă la slujba în aer liber.