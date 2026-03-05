Platforma hackerilor „Leakbase”, unde se vindeau parole și carduri furate, închisă într-o operațiune globală. Cinci români sunt vizați

Platforma „Leakbase”, una dintre cele mai mari piețe de date furate, închisă într-o operațiune FBI, Europol și DIICOT

Una dintre cele mai mari piețe online de date furate din lume a fost destructurată într-o operațiune internațională coordonată de autorități din mai multe state. Platforma „Leakbase”, utilizată de hackeri pentru comercializarea de parole, conturi sparte și informații bancare, a fost închisă după o acțiune amplă la care au participat instituții precum FBI și Europol.

Operațiunea internațională s-a desfășurat la data de 3 martie 2026 și a fost coordonată de United States Department of Justice, prin Biroul pentru Afaceri Internaționale, în colaborare cu Europol și autorități de aplicare a legii din numeroase state. Acțiunea a vizat destructurarea platformei „Leakbase”, considerată una dintre cele mai mari piețe negre digitale dedicate criminalității cibernetice.

În România, ancheta a fost derulată de procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice. Autoritățile au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Ilfov, Timiș, Alba, Călărași și Neamț, într-un dosar care vizează infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

„La data de 3 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Ilfov, Timiș, Alba, Călărași și Neamț, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice”, se precizează în comunicatul de presă emis de DIICOT.

Ancheta a pornit în urma unor investigații realizate de FBI, care au descoperit existența platformei online „Leakbase”. Site-ul funcționa ca o adevărată piață neagră digitală, unde erau comercializate baze de date sustrase, credențiale de acces precum adrese de email și parole, date de identificare personală, identități digitale, numere de carduri de credit și debit, dar și vulnerabilități software exploatate de hackeri. Pe platformă erau oferite și instrumente care puteau fi utilizate pentru obținerea accesului neautorizat la conturi online sau la dispozitive electronice.

Potrivit anchetatorilor, datele cumpărate de pe această platformă puteau fi folosite pentru accesarea conturilor victimelor de pe diverse servicii online, aplicații sau platforme de plată, facilitând fraude informatice, furturi de identitate și alte infracțiuni cibernetice.

Din probele administrate de procurorii DIICOT a reieșit că cinci cetățeni români ar fi fost implicați în activități ilegale desfășurate pe această platformă. Ancheta arată că, în perioada 2022 – 2025, suspecții ar fi pus la dispoziție, în mod repetat și fără drept, credențiale de acces precum nume de utilizator, adrese de email, parole și coduri de autentificare. Aceste date permiteau accesul la conturi online aparținând unor persoane neidentificate.

În urma perchezițiilor efectuate în România, autoritățile au identificat și ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Acțiunea desfășurată în România a făcut parte dintr-o operațiune globală la care au participat autorități din Australia, Belgia, Canada, Germania, Grecia, Kosovo, Malaezia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Regatul Unit. În urma intervenției coordonate, platforma „Leakbase” a fost închisă, iar Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat confiscarea bazei de date asociate site-ului.

„Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate București, Timișoara, Alba Iulia, serviciilor de combatere a criminalității organizate Călărași și Neamț, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț”.

Potrivit autorităților, platforma era unul dintre cele mai mari forumuri online din lume unde se puteau cumpăra și vinde date furate și instrumente utilizate în criminalitatea cibernetică.

Autoritățile precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele investigate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.