Vaccinul HPV la copii: Între protecție împotriva cancerului și efecte adverse

Ce este HPV și de ce contează prevenția

HPV reprezintă un grup de peste 100 de virusuri. Unele tipuri pot provoca negi, altele sunt asociate cu apariția cancerelor de col uterin, anal, penian, vulvar sau orofaringian. Virusul se transmite prin contact direct la nivelul pielii, inclusiv prin contact sexual vaginal, anal sau oral, chiar dacă persoana infectată nu are simptome vizibile.

Infecția este destul de frecventă. Majoritatea oamenilor intră în contact cu HPV la un moment dat în viață, iar în multe cazuri sistemul imunitar elimină virusul. Totuși, unele infecții persistente pot aduce modificări în organism, provocând apariția unor leziuni precanceroase și, în timp, la cancer.

Testul Babeș-Papanicolau detectează aceste leziuni înainte de a se transforma în cancer.

Ce protecție oferă vaccinarea

Vaccinul actual, Gardasil 9, protejează împotriva celor mai periculoase tipuri de HPV, inclusiv 16 și 18, cele mai frecvent implicate în cancer. Vaccinarea înainte de debutul activității sexuale asigură protecție anticipată și reduce riscul ca adolescentul să transmită virusul altor persoane.

Chiar și în cazul în care adolescentul a început viața sexuală, vaccinul rămâne util, protejând împotriva tipurilor de HPV la care nu a fost încă expus.

Studii pe termen lung arată că vaccinul HPV are o eficiență de peste 90% în prevenirea infecțiilor care pot provoca cancer. După introducerea vaccinului, infecțiile cu tipurile HPV cele mai periculoase au scăzut cu 86% la fete și tinere între 14 și 19 ani și cu 71% la femei între 20 și 24 de ani.

Protecția durează cel puțin 10–15 ani, fără a fi necesar un rapel, conform monitorizărilor realizate până în prezent. Vaccinul stimulează sistemul imunitar să producă anticorpi puternici împotriva celor mai periculoase tulpini, prevenind astfel apariția mai multor tipuri de cancer asociate HPV, potrivit longevitymagazine.ro.

Schema de vaccinare

Copiii între 9 și 14 ani: 2 doze, la 0 și 6–12 luni

Tinerii de la 15 ani sau cu imunitate scăzută: 3 doze, la 0, 2 și 6 luni

Organizații internaționale, precum World Health Organization (WHO) și Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomandă respectarea acestei scheme inițiale, fără booster.

Riscuri pentru sănătate

Majoritatea reacțiilor la vaccin au fost ușoare, respectiv durere la locul injectării, febră, amețeli.

Însă există și raportări de reacții grave, precum sindromul dureros regional complex (CRPS), sindromul de oboseală cronică, sindromul de tahicardie posturală ortostatică (POTS) și sindromul Guillain-Barré.

În Japonia, suspiciunile privind reacțiile adverse au dus la suspendarea vaccinării în 2013 timp de 8 ani. Vaccinul a fost reintrodus în Programul național de imunizare în aprilie 2022.

În Statele Unite, actualul secretar al sănătății Robert Kennedy Jr. a numit Gardasil 9 „cel mai periculos vaccin inventat vreodată”.