Ediția de ieri Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Orlando Zaharia, învingător aseară în lupta pentru amuletă

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:04, cea de-a treia ediție a sezonului 17 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5 puncte de rating și 18.8% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.6 puncte de rating și 17.4% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.1 puncte de rating și 15.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.8 puncte de rating și 14.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:42, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Seara a început cu o surpriză din partea Irinei Fodor, care l-a invitat în ringul amuletei pe simpaticul Cristian Filip, băiețelul de 9 ani din Huși care a gătit în audițiile sezonului trecut Chefi la cuțite. De data aceasta, Cristian a fost cel care i-a pus în încurcătură pe jurați, alegând mai multe ingrediente incomode pentru fiecare. Pentru ca provocarea să fie și mai grea, jurizarea a fost făcută de un degustător foarte pretențios: Maurice Munteanu a analizat cu atenție preparatele Chefilor, alegând pe primul loc farfuria creată de Chef Orlando, care a obținut astfel prima victorie la amuletă din acest sezon. Chef Richard s-a situat pe locul doi, cu patru puncte, urmat de Chef Ștefan și Chef Sautner, cu trei, respectiv două puncte. De partea celalaltă, seara a fost încărcată de emoții și tensiune în ringul audițiilor. Pentru unii concurenți, precum Norbert Bartha, care a primit a doua șansă, dar nu a reușit s-o fructifice, seara a adus dezamăgire și multă tensiune, care au culminat printr-un conflict cu cei patru jurați în culise. Pentru alții, precum Andrei Berteanu, bucătarul din Sinaia care le-a prezentat într-un mod original juraților un tartar de căprioară în coarne de cerb, seara a adus multă bucurie – cu verdictul de patru cuțite. Audițiile încărcate de suspans, dar și luptele aprige pentru amulete continuă la Chefi la cuțite săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY.

