Schimbare energetică puternică pentru toate zodiile, în săptămâna 9-15 ianuarie 2026

Luna în Săgetător de la începutul săptămânii ne ajută să navigăm prin schimbările continue cu o mai mare încredere în sine. Pe 12 februarie, Luna se mută în Capricorn, urmată de intrarea lui Saturn în Berbec, pe 13 februarie, ceea ce marchează începutul unui nou ciclu saturnian.

Pe măsură ce aceste schimbări puternice se desfășoară, începem să ne pregătim pentru viitoarea Eclipsă Solară în Vărsător, simțind cum influența acesteia începe să apară, pe 15 februarie.

Berbec

Această săptămână aduce noi schimbări pentru colectiv, mai ales acum că Saturn este în semnul tău. Se pune un accent mai mare pe prietenii și este posibil să începi munca de vindecare pe care trebuie să o faci.

Deși Saturn poate părea o energie abrazivă, vei învăța cum să fii mai matur și mai diplomatic. În această perioadă, încearcă să nu fii nerăbdător și asigură-te că îi asculți activ pe ceilalți. Per total, temele pentru tine sunt centrate pe realizările tale și pe ceea ce ai dori să creezi pe măsură ce te apropii de eclipsa solară de săptămâna viitoare.

Taur

Tranzitele din această săptămână te împing să descoperi o nouă poveste care se va dezvălui în următorii ani. Concentrează-te pe consolidarea abilităților tale sau pe învățarea de lucruri noi de la cei în care ai încredere. Ia în considerare să urmezi un curs sau să citești o carte pe un subiect nou.

Va trebui să înveți noi perspective și să-ți extinzi filosofia actuală. Acest lucru va fi subliniat și mai mult în timpul eclipsei de săptămâna viitoare.

Gemeni

Aceasta este o perioadă de construire. Sezonul Vărsătorului ți-a permis să te conectezi cu mentori și să înveți de la ei. Venus intră în Pești săptămâna aceasta, ajutându-te să repari relațiile de la locul de muncă. Acest tranzit te face, de asemenea, mai carismatic și îți permite să te simți mai aliniat cu obiectivele și visele tale.

Saturn este, de asemenea, în Berbec, ceea ce te face mai optimist. Elimină o parte din presiunea din carieră sau din sectoarele academice. Acest nou ciclu te face mai optimist și pregătit să înfrunți orice provocări.

Rac

Se pune accent pe dinamica relațiilor în această săptămână, Luna din Scorpion amintindu-ți să te distrezi. Venus în Pești amplifică energia romantică. Dacă nu ai fost optimist în privința iubirii, atunci aceasta este o perioadă în care te răzgândești. Venus îți arată cum să-ți deschizi inima.

Luna în Săgetător îți cere să fii curajos și să eliberezi orice gânduri care te-ar putea bloca pe măsură ce ne apropiem de eclipsa de săptămâna viitoare. Pregătește-te să fii mai curajos cu Saturn acum oficial în Berbec la sfârșitul săptămânii.

Leu

Aceasta este o perioadă profundă, plină de emoții intense și copleșitor de grele. Această săptămână te pregătește pentru provocările care apar în timpul eclipsei viitoare. S-ar putea să te trezești privind înapoi la relațiile din trecut și observând cum te-au afectat.

De asemenea, se pune accentul pe cariera ta, Saturn schimbând semnele în această săptămână. Gândește-te la evoluția ta personală în ultimii ani și înțelege cum ți-ai protejat limitele de când Saturn a fost ultima dată în Vărsător.

Fecioară

Aceasta este o săptămână puternică, Saturn intrând într-un nou semn. Mai multe binecuvântări sosesc odată cu intrarea lui Venus în Pești, aducând încheiere și înțelegere. Acordă-ți timp să analizezi ce te-a învățat Saturn, provocările cu care te-ai confruntat și victoriile pe care le-ai obținut în ultimii ani.

Acum, cu Saturn în Berbec, ți se cere să ieși din zona ta de confort, să-ți folosești vocea și să lupți pentru visele tale. Aceasta este o perioadă în care îți poți asuma un nou rol, mai ales dacă ai fost mai atent. Pregătește-te să devii lider.

Balanță

Această săptămână pune accentul pe relațiile tale. Închizând, Saturn este aici pentru a te ajuta. Dacă ești deja într-o relație, pregătește-te pentru teste. Totuși, aceste teste servesc la unirea și legarea ta cu partenerul tău.

Orice relații care nu sunt menite să existe pot evolua în timpul tranzitului lui Saturn. Pentru cei care sunt singuri, energia eclipsei îți arată caracteristicile pe care le cauți la viitorul tău partener.

Scorpion

Pregătește-te pentru noi evoluții, mai ales ca semn fix, cu energia eclipsei care se profilează. Această săptămână este despre a munci din greu și a da totul. Aceasta este o săptămână iluminatoare care te conectează cu familia și comunitatea ta.

S-ar putea să petreci mai mult timp cu frații sau să lucrezi împreună pentru a rezolva o problemă. Ești aici pentru a lucra și a construi cu ceilalți, așa că nu încerca să faci totul singur.

Săgetător

Pentru restul lunii, te conectezi cu artistul tău interior. Mercur în Pești îți alimentează imaginația și visele, ajutându-te să mergi mai departe cu munca ta. Acceptă idei noi, deschide schițele de care poate ai uitat și editează proiectele în curs. Cum Saturn nu mai este în Pești, poți să-ți dezvolți ideile și să te eliberezi de orice blocaje creative.

Capricorn

Ca semn guvernat de Saturn, intrarea lui Saturn în Berbec este importantă pentru tine, Capricornule. Intri într-un nou capitol de creștere. Pregătește-te pentru muncă asiduă.

Luna în zodia ta face ca acesta să fie un moment bun pentru tine să vezi ce trebuie să îmbunătățești în viața ta profesională. Ar putea exista mai multă restructurare pe măsură ce îți elaborezi planul înainte ca stațiile lui Mercur să retrogradeze la sfârșitul acestei luni. Fii atent la programul tău, deoarece lucrurile se pot acumula ușor.

Vărsător

Aceasta este o perioadă de transformare în timp ce ne pregătim pentru eclipsa în zodia ta săptămâna viitoare. Luna în Scorpion și Săgetător îți arată multe despre motivațiile și visele tale. Această energie te împinge să îmbrățișezi o mentalitate mai pozitivă.

Înveți cum să adaugi lucruri care îți aduc fericire în viața ta. Pluto aduce deja intensitate, dar Venus adaugă armonie, arătându-ți să reverși iubire asupra ta din când în când.

Pești

Săptămâna aceasta trebuie să ai grijă de tine. S-ar putea să-ți oferi energia prea multor oameni deodată. Acesta este un moment în care să încetinești și să te concentrezi asupra celor care sunt dispuși să îți răspundă. Înveți cum să fii recunoscător față de oamenii care te iubesc și te susțin.

Acum, că Venus este în semnul tău, ai un nou început care îți permite să construiești și să crești așa cum îți dorești. Acest lucru îți sporește încrederea și este o modalitate excelentă de a-ți lua rămas bun de la Saturn în Pești, potrivit yourtango.com.

