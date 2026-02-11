Universul deschide un nou capitol pentru 4 zodii, pe 11 februarie 2026

Energia acestei zile ne ajută să lăsăm în urmă trecutul, regretele și rănile vechi. Patru zodii iau decizii importante, multe dintre ele legate de acceptare, eliberare și reconstrucție interioară. Puterea vine din interior, iar Universul confirmă: este momentul să mergem mai departe.

Berbec – Închizi definitiv ușa trecutului

Dacă te-ai gândit recent la o relație veche sau la o situație care ți-a adus durere, Berbec, stai liniștit: este pe cale să se încheie definitiv.

Pe 11 februarie, alegi prezentul, iar asta îți dă automat puterea viitorului. Îți recâștigi încrederea în tine și înțelegi că nu mai are sens să privești înapoi. Ai muncit mult ca să ajungi aici.

Dacă simți nevoia să îți iei rămas-bun, fă-o fără regrete. Nu mai ai nevoie de armură. Mergi înainte cu fruntea sus, Berbec — Universul este de partea ta.

Rac – Primești închiderea emoțională de care aveai nevoie

Pentru tine, Rac, 11 februarie aduce claritate și încheiere. Ai maturitatea necesară să recunoști un semn atunci când îl vezi și să profiți de el.

Înțelegi acum că viața merge înainte și că întoarcerea constantă la eșecuri sau suferințe vechi nu te ajută cu nimic. Te simți mai sigur pe tine ca niciodată și începi să te întrebi de ce ai stat atât de mult timp blocat în durere.

Ai trecut punctul fără întoarcere. Acesta este unul dintre cele mai puternice semne pe care le-ai primit vreodată. Este timpul să alegi iubirea, liniștea și vindecarea personală.

Fecioară – Renunți la autocritică și începi să trăiești

Pe 11 februarie, Fecioară, ai un moment de sinceritate totală cu tine însăți: îți dai seama că o mare parte din problemă a fost felul în care te-ai tratat pe tine.

Ai fost prea dură, prea critică și prea exigentă. Această zi te ajută să schimbi regulile jocului. Gata cu auto-sabotajul — ai avut destul.

De acum înainte, intră în scenă productivitatea, energia și pofta de viață. Înțelegi că aceasta este viața ta și că meriți să o trăiești din plin. Mergi înainte, Fecioară, și nu te mai uita înapoi.

Capricorn – Ieși din blocaj și alegi viața reală

Capricorn, te-ai agățat mult timp de ideea că lucrurile trebuie să fie într-un anumit fel. Rezultatul? Ai rămas blocat, iar asta este exact ce nu îți mai dorești.

Energia astrală puternică a zilei de miercuri te zdruncină suficient cât să te pună din nou în mișcare. Privești trecutul și înțelegi clar că nu vrei să-l repeți.

Ceea ce se întâmplă acum este profund, sincer și emoțional. Nu te mai poți păcăli spunându-ți că rămânerea în trecut îți aduce vreo satisfacție. Revino în prezent, Capricorn, și arată-le tuturor cum se face schimbarea adevărată.