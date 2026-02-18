Zi magică pentru 4 zodii, în sezonul Peștilor: 18 februarie 2026 vine cu vești bune

Prima zi din sezonul Peștilor vine cu energii blânde, care ne reamintesc că suntem conectați unii cu alții și că bunătatea încă are un loc important în lume. Emoțiile sunt mai profunde, intuiția este accentuată, iar gesturile de iubire și empatie capătă o forță aparte.

♓ Pești

Pentru tine, Pești, această zi are o semnificație specială: este începutul sezonului tău zodiacal. Pe 18 februarie, simți mai clar ca oricând că lumea din jurul tău este plină de iubire și sens.

Universul îți oferă oportunități care par sigure, liniștitoare și lipsite de amenințări. Schimbarea de perspectivă este, de fapt, cea mai mare binecuvântare. Creativitatea ta este susținută, iar exprimarea prin artă, scris sau orice formă de creație îți întărește legătura cu ceilalți.

♋ Rac

Racule, într-o perioadă în care egoismul pare să domine, tu alegi empatia și adevărul. Odată cu intrarea Soarelui în Pești, carisma ta naturală se manifestă puternic, iar oamenii se simt în siguranță în preajma ta.

Pe 18 februarie, ești sprijinul de care ceilalți au nevoie. Prezența ta transmite acceptare, înțelegere și căldură. Universul te binecuvântează pentru capacitatea ta de a le reaminti celor din jur că iubirea și compasiunea au un scop real.

♉ Taur

Pentru tine, Taur, sezonul Peștilor aduce liniște și eliberare. Odată cu această zi, simți că poți respira din nou, iar această stare de calm profund este exact darul Universului.

Te simți mai stabil, mai sigur pe tine și mai încrezător. Energia ta crește, iar dorința de a crea sau de a începe ceva nou este accentuată. Este un moment excelent pentru hobby-uri, proiecte creative sau pentru a explora idei care te inspiră.

♑ Capricorn

Capricorn, pe 18 februarie, Universul îți oferă pace interioară și recunoaștere. Este posibil să primești apreciere pentru un efort despre care credeai că a trecut neobservat.

Sezonul Peștilor îți aduce recompense neașteptate, mai ales în plan profesional. Fie că avansezi în carieră sau îți schimbi direcția, disciplina și munca ta dau roade. Este o zi favorabilă succesului și stabilității pe termen lung.