Ministrul Florin Manole cere verificări imediate în centrele sociale pentru persoane cu dizabilități

de Redacția Jurnalul    |    10 Mar 2026   •   23:15
Sursa foto: Hepta/Florin Manole vrea să știe adevărul despre condițiile din centrele sociale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a cerut, marți, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANAPIS) să înceapă o campanie de control la nivel național, desfășurată în centrele sociale rezidențiale pentru persoane cu dizabilități.

„Am toleranță zero pentru nerespectarea standardelor în serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități. De aceea, am cerut ANPIS să înceapă o campanie națională de control. Verificăm centrele din toată țara pentru că, pentru persoanele cu dizabilități, aceste locuri înseamnă acasă”, a scris, Florin Manole, pe Facebook.

Ministrul Muncii a precizat că atunci când este vorba despre protecția oferită de stat, este nevoie să se țină cont și de capacitatea de control.

„Când vorbim despre protecția pe care statul trebuie să o ofere, trebuie să ținem cont și de capacitatea de control. Și chiar dacă la ANPIS avem un deficit mare de resursă umană, sunt sigur că inspectorii sociali își vor face treaba cu seriozitate și responsabilitate”, a declarat Manole.

Ministrul a precizat că persoanele cu dizabilități din centrele rezidențiale au nevoie de protecție, grijă, dar și condiții decente pentru viață.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: manole controale centre sociale dizabilităţi
