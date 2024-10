Zodia Scorpion: Legenda greacă, simboluri norocoase, alimente benefice și personalități născute sub acest semn

Conform mitologiei greceşti, reprezentarea sa ca scorpion este legată de legenda greacă a lui Orion şi de modul în care un scorpion l-a înţepat provocându-i moarte (se spune că este motivul pentru care Orion apune când Scorpius se ridică pe cer). Un alt mit grecesc povesteşte cum un scorpion a făcut ca caii Soarelui să nu poată fi controlaţi, când au fost mânaţi de tânărul fără experienţă, Phaethon, potrivit www.britannica.com.



Este o zodie feminină de apă, alături de Rac şi Peşti, predominant emoţională, guvernată de două planete puternice Marte (zeul războiului) şi Pluto (zeul misterelor, al subteranelor).



Este semnul cel mai ambiţios din zodiac. Cel născut sub acest semn are o fire profundă căreia nu-i place superficialitatea, mai ales când miza este legată de interesele sale. Scorpionul are o nelinişte permanentă, fiind o persoană plină de susceptibilităţi şi bănuieli. Îl atrag lucrurile misterioase, făcute în umbra întunericului, potrivit www.eastrolog.ro. Are o putere magnetică considerabilă, fiind printre cei mai buni hipnotizatori.



Ei nu renunţă la scopurile şi planurile lor, oricâte obstacole ar întâlni în cale. Nimic nu pare să-i intimideze, reuşind să-şi păstreze cumpătul şi mimica impenetrabilă în orice condiţii.



Majoritatea problemelor de sănătate cu care se confruntă aceşti nativi vin din faptul că acumulează resentimente, gelozie şi furie. Ei trebuie să înveţe să se elibereze de aceste emoţii negative, prin tehnici de relaxare care rezonează cu ei.



Zonele sensibile pentru Scorpioni sunt: tractul urinar, organele reproducătoare şi colonul. Au o mare putere de regenerare, motiv pentru care, chiar dacă se îmbolnăvesc, se refac foarte repede.



Piatra mistică - topaz

Ziua norocoasă - marţi

Numerele norocoase - 2,4

Culori norocoase - roşu, violet

Simţul cel mai dezvoltat - gustul



Alimentele benefice: ceapa, urzica, spanacul, leurda, salata, prazul şi ardeii capia. Adoră peştele, fructele de mare şi bucătăria complexă. Inconsecvenţi şi gurmanzi, cei născuţi sub acest semn mănâncă atunci când le este foame, dar şi atunci când li se face poftă. Nativii sunt atraşi de bucătăria orientală şi pot fi unii dintre cei mai buni bucătari, pentru că spiritul inventiv îi îndeamnă spre combinaţii neobişnuite, speciale şi deosebit de gustoase.



Bărbatul Scorpion pare să ştie totul despre sentimentele celorlalţi, dar foarte rar şi le dezvăluie pe ale sale. Este destul de misterios, foarte precaut, se implică cu greu din punct de vedere emoţional, dar când o face, o face cu toată fiinţa şi cu toată pasiunea de care este în stare. Are un magnetism extraordinar şi o strategie imbatabilă, cu care acţionează atunci când doreşte să cucerească. Poate fi foarte loial, foarte dedicat, dar şi extrem de posesiv şi gelos, potrivit www.astrocafe.ro/zodiac. Relaţiile emoţionale sunt foarte intense când este vorba de propria familie. Îşi va creşte cu autoritate copiii, cultivând în ei trăsăturile unui caracter puternic.



Femeia Scorpion are o personalitate foarte puternică şi numeroase ambiţii personale. Temperamentală şi sentimentală, deschisă şi fără prea multe complexe, se străduieşte să fie mereu în centrul atenţiei. Are un farmec aparte pe care ştie să-l pună mereu în valoare, potrivit www.venus.org.ro. Este o femeie energică. Ştie foarte bine ce vrea şi îşi urmăreşte cu tenacitate scopurile. În ceea ce priveşte educaţia copiilor, îi va creşte cu afecţiune şi va încerca să le imprime propria concepţie despre viaţă.



Copiii născuţi în zodia Scorpionului au o mare putere de intuiţie şi de analiză, fapt care îi va uimi şi impresiona în mod plăcut pe părinţi. Sunt foarte inteligenţi. Gândesc mult, intens asupra fiecărui lucru, analizează tot ce cade în sfera interesului lor şi trag propriile concluzii, surprinzător de mature pentru vârsta lor, potrivit www.copilul.ro. Le plac jocurile riscante şi este bine să li se tempereze agresivitatea şi chiar brutalitatea de care dau uneori dovadă. Sunt foarte dotaţi pentru studiu şi ajung adesea primii în clasă, fără prea mari eforturi. Apreciază lecturile de orice fel, dar mai ales cărţile de aventuri ori de istorie, pentru că setea lor de cunoaştere este deosebit de mare.



Compatibilitate cu alte zodii

Excelentă (100%) - Scorpion, Peşti

Bună (80%) - Capricorn, Fecioară

Delicată, riscantă (60%) - Vărsător, Leu

Dificilă, dar interesantă (50%) - Taur

Nerecomandabil (10%) - Săgetător, Balanţă



Personalităţi de pe mapamond născute în zodia Scorpion: Albert Camus, Feodor Dostoievski, Indira Gandhi, Andre Malraux, Niccolo Paganini, Pablo Picasso, Georges Bizet, John Keats, Johann Strauss - fiul, Bill Gates, Armando Diego Maradona, Benvenuto Cellini, Ethan Green Hawke, Alain Delon, Margaret Mitchell, Richard Burton, Jack Scalia, Neil Young, Auguste Rodin, Whoopy Goldberg, Eros Ramazzotti, Claude Monet, Robert Fulton, Rock Hudson etc.



Personalităţi din România născute în zodia Scorpion: Duiliu Zamfirescu, Eugen Lovinescu, Ovidiu Bojor, Gabriel Cotabiţă, Iulia Haşdeu, Marcel Anghelescu, Mihail Sadoveanu, Aurel Vlaicu, Luminiţa Huţupan-Dinu, Mariana Mihuţ, Nicolae C. Paulescu, Lucian Pintilie, Nicolae Florei, Mircea Dinescu, Nadia Comăneci, Gabriela Szabo, Emil Racoviţă, Draga Olteanu-Matei, Tia Şerbănescu, Magda Catone, Marcel Dragomir, Corneliu Baba, Ioan Chirilă, Teodora Mareş, Radu Cosaşu etc.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: AGERPRES