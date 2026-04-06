Zodiac chinezesc: cine are noroc între 6 și 12 aprilie 2026

Energia atinge punctul maxim pe 11 aprilie, când Luna este în Vărsător, într-o zi numită Closed Wood Rabbit Day în astrologia chineză.

În această săptămână, nu trebuie să alergi după ceea ce îți dorești, ci să faci loc în viața ta pentru lucrurile pe care vrei să le atragi. Este important să faci pașii necesari din timp și să lași lucrurile să se așeze natural. Zilele de 6 și 7 aprilie sunt dedicate evitării obstacolelor și eliminării energiei negative. Observă ce te încetinește.

Suntem încă sub influența energiei Yang, care înseamnă acțiune și impuls. Recompensele și succesul pot apărea pe 8 și 9 aprilie, dar trebuie să fii hotărât și să acționezi rapid când apare o oportunitate. Succesul vine prin acțiune.

Energia Yang continuă până pe 10 aprilie, când munca depusă poate aduce prosperitate. Pe 11 aprilie energia se schimbă din Yang în Yin, ceea ce înseamnă o abordare mai calmă și mai receptivă. Uneori, atunci când faci mai puțin, obții mai mult. Răbdarea și liniștea sunt cheia. Pe 12 aprilie, este bine să spui ce îți dorești, dar cu calm și diplomație, mai ales dacă începi ceva nou.

Capră (Goat)

În această săptămână, primești înapoi ceea ce oferi altora. Inteligența ta emoțională te ajută foarte mult. Pe 6 și 7 aprilie rămâi calm chiar dacă apar probleme sau situații tensionate. Nu te grăbi să crezi că este vina ta dacă apare o problemă.

Pe 8 și 9 aprilie ai grijă de tine, de sănătatea ta și de echilibrul emoțional. Este important să te odihnești, să mănânci bine și să nu exagerezi cu munca. Stabilirea limitelor personale și echilibrul sunt cheia succesului. Între 10 și 12 aprilie atragi lucruri bune în viața ta analizând ceea ce ai început deja.

Iepure (Rabbit)

Săptămâna aceasta aduce ceva nou în viața ta, posibil o invitație, o întâlnire sau o oportunitate socială. Este important să nu refuzi ieșirile sau întâlnirile cu oameni, pentru că acestea îți pot aduce oportunități.

Între 8 și 10 aprilie simți că viața ta merge într-o direcție nouă. Te pregătești pentru o schimbare importantă. Nu te grăbi și ascultă cu atenție ce spun oamenii din jur. Culorile norocoase ale săptămânii sunt verde pal și ivoar, care îți aduc optimism și energie bună.

Câine (Dog)

În această săptămână poți finaliza un proiect important, o discuție sau poți duce o relație la un alt nivel. Succesul vine dacă termini ceea ce ai început.

Pe 6 și 7 aprilie răbdarea și loialitatea îți sunt testate. Este important să vezi ce nu se mai potrivește cu obiectivele tale și să te îndepărtezi de acele lucruri. Pe 8 aprilie, consecvența îți aduce o oportunitate. Pe 9 aprilie finalizezi ceva important și îți recapeți timpul personal. Culoarea norocoasă este albastru închis.