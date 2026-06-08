Eugen Tomac caută susținere la USR: Cum s-au încheiat discuțiile pentru noul Cabinet tehnocrat

Eugen Tomac a spus că a acceptat „această uriașă responsabilitate” de a forma un cabinet de miniștri „într-un moment de tensiune pentru clasa politică”.

„Motivul pentru care voi merge în Parlament cu un guvern tehnic, nu unul politic, motivul pentru care cred că România are nevoie de un guvern funcțional, motivul pentru care cred că românii au nevoie de mai multă securitate și de garanția că viața lor nu va merge într-o direcție greșită, motivele pentru care cred că suntem o națiune europeană cu valori puternic ancorate în parteneriatul nostru transatlantic, motivele pentru care cred că trebuie să trecem la acțiune pentru că țara are nevoie de guvern”, a spus Tomac, despre motivele pentru care a acceptat să formeze un guvern tehnic.

Tomac speră că reprezentanții USR vor da dovadă „de multă responsabilitate”.

„Dincolo de motivele legitime de a își exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, eu plec de aici încrezător pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență și oameni care prețuiesc această țară, cred și își doresc ca România să rămână pe drumul cel bun și mi-aș dori foarte mult ca și mai departe să pot colabora la fel de strâns cum am colaborat în toți acești ani cu USR”, a mai spus premierul desemnat.

El a subliniat că partidul din care provine - PMP -, la ultimele alegeri la care a participat, a obținut aproape 5%.

(sursa: Mediafax)