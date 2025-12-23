Zodiile pentru care lucrurile încep să meargă mai bine după Crăciun

Contextul astral al perioadei aduce clarificări, soluții și o stare generală mai bună, chiar dacă începutul săptămânii poate părea confuz.

Pe 24 decembrie, Venus face un careu cu Neptun, un aspect cu două fețe. Pe de o parte, creează romantism, visare și sensibilitate, iar pe de altă parte poate aduce confuzie, iluzii și neclarități, mai ales în dragoste și bani. Nu este o zi potrivită pentru decizii importante, iar promisiunile „prea frumoase ca să fie adevărate” trebuie privite cu prudență.

Tot pe 24 decembrie, Venus intră în Capricorn, unde se alătură Soarelui și lui Marte. Această combinație favorizează maturitatea emoțională, stabilitatea și relațiile construite pe baze solide. În plus, Luna Nouă în Săgetător continuă să influențeze întreaga săptămână, încurajând optimismul, ideile noi, dorința de evoluție și deschiderea către experiențe diferite.

Pentru aceste trei zodii, finalul de an vine cu mai multă claritate, echilibru și speranță.

Pești

Pentru Pești, săptămâna aduce provocări legate de muncă, limite profesionale și echilibrul dintre viața personală și cea profesională. Aspectele tensionate dintre Lună, Neptun și Saturn pot crea senzația de confuzie sau suprasolicitare, mai ales în contextul agitației de sărbători.

Este esențial să rămâi concentrat pe responsabilitățile tale și să nu lași emoțiile sau distragerile să te abată de la obiective. Odihna devine o prioritate, iar practicile de liniștire mentală – precum meditația sau momentele de retragere – te pot ajuta enorm.

Intrarea lui Venus în Capricorn, pe 24 decembrie, aduce un sprijin important. Energia devine mai stabilă, mai practică, iar lucrurile încep să se lege mai bine. După această săptămână, presiunea se diminuează, iar tu vei simți că ai din nou control asupra direcției tale.

Berbec

Pentru Berbeci, pot apărea tensiuni la locul de muncă sau în familie, mai ales în relațiile cu persoane autoritare sau mai în vârstă. Prea mult timp petrecut cu familia, combinat cu stresul și oboseala, poate duce la conflicte minore, dar intense.

Cheia este răbdarea. Evită reacțiile impulsive și nu transforma un dezacord într-o confruntare majoră. Energia lui Marte îți dă ambiție și dorință de afirmare, însă poate amplifica și conflictele dacă nu este bine gestionată.

Dacă greșești, asumă-ți responsabilitatea și mergi mai departe. După această perioadă, lucrurile se calmează vizibil, iar tu îți recapeți liniștea și claritatea. Finalul de an te găsește mai echilibrat și mai sigur pe tine.

Balanță

Pentru Balanțe, săptămâna poate aduce tensiuni într-o relație sentimentală sau într-o prietenie apropiată. Este posibil să simți că nu ești o prioritate pentru cineva important, iar acest sentiment poate fi amplificat de stresul specific sărbătorilor.

Deși nu îți place confruntarea, va fi necesar să îți exprimi nevoile și emoțiile. Problema principală nu este lipsa iubirii, ci lipsa comunicării. Este foarte posibil ca cealaltă persoană să nu realizeze cum te simți.

Discuțiile sincere, purtate calm, pot rezolva situația. Totuși, evită să forțezi lucrurile sau să ceri validare excesivă. Dacă simți nevoia, ia o pauză și reia conversația mai târziu. După această săptămână, lucrurile se limpezesc, iar tu vei simți din nou armonie și stabilitate emoțională.