Arma viitorului, creată în România: Doi ingineri dau lovitura. Contract uriaș pentru o dronă militară

Sistemul, realizat în cadrul companiei Qognifly, urmează să fie produs în serie, după ce o companie americană a comandat câteva mii de unități.

Prototipul, testat pe un câmp din județul Ilfov, este conceput ca o dronă de tip „loitering munition”, capabilă să identifice și să distrugă alte vehicule aeriene fără pilot. Dispozitivul este portabil, poate fi transportat într-un rucsac și pregătit pentru utilizare rapidă în teren.

Caracteristici tehnice și utilizare

Drona, denumită „Stud”, este proiectată să decoleze vertical cu ajutorul a patru motoare electrice și să utilizeze un al cincilea motor hibrid pentru propulsie.

Inventatorii sunt un inginer român și unul moldoven. Aceștia spun că autonomia dronelor variază între 8 și 24 de ore, pot atinge altitudini de până la 5.000 de metri și o viteză de croazieră de aproximativ 150 km/h.

Capabilitățile sale includ transportul unei sarcini utile de până la 20 de kilograme, ceea ce permite integrarea de echipamente, precum radare sau încărcături explozive.

Sistemul poate fi utilizat atât pentru interceptarea dronelor inamice, cât și pentru misiuni de recunoaștere sau identificare a țintelor la sol.

Producție și context regional

Producția în serie este planificată într-o fabrică aflată în construcție lângă București, unde ar urma să fie dezvoltate și alte tipuri de drone.

Proiectul vine într-un context în care industria sistemelor fără pilot a cunoscut o dezvoltare accelerată, în special pe fondul războiului din Ucraina, unde utilizarea dronelor a schimbat semnificativ strategiile militare.

Autoritățile române încearcă să recupereze decalajul în acest sector. Ministerul Apărării analizează colaborări cu producători internaționali, inclusiv companii din Ucraina, în vederea dezvoltării unor parteneriate industriale.

Mize economice și strategice

Unul dintre obiectivele majore este atragerea de finanțări prin programul european SAFE, cu fonduri estmpate de până la 200 de milioane de euro. Aceste investiții ar putea contribui la poziționarea României ca producător relevant în industria dronelor, nu doar ca beneficiar de tehnologie.

Proiectul evidențiază potențialul regional în domeniul tehnologiilor militare emergente și interesul tot mai mare pentru soluții autonome în contextul conflictelor moderne, potrivit observatornews.ro.