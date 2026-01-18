CES 2026 Las Vegas: Dispozitivele care au impresionat la cel mai mare târg de tehnologie din lume

Câteva dispozitive cu inteligență artificială (AI) și design inovator aufost vedetele evenimentului, de la roboți casnici la soluții de accesibilitate, notează useit.ro.

Samsung, LG și IKEA au impresionat cu soluții practice, punând accent pe funcționalități accesibile, în locul fanteziilor SF.

Roboți casnici și personali

Switchbot Onero H1 a uimit publicul ridicând în mod auonom haine și punându-le în mașina de spălat. Va f lansat anul acesta la prețul de 10.000 dolari.

This is SwitchBot Onero H1, the first robot that can do your laundry and dishes! #ces2026 pic.twitter.com/Ncb2AQvvn4 — Androidheadline (@Androidheadline) January 8, 2026

Ollobot are un gât telescopic și este acoperit cu un material pufos, o tabletă în loc de față pentru expresii, fotografii și mesaje. Robotul își va dezvolta o personalitate în timp, în funcție de interacțiunle zilnice.

This is the OlloBot Cyber Pet, uses visual, audio, and contextual sensing to read moods and respond in ways that feel natural and caring.



That's all good, but why does it look so scary ???? pic.twitter.com/jbu9WA1lrS — Mukul Sharma (@stufflistings) January 10, 2026

Accesibilitate și smart home

WheelMove transformă scaunele cu rotile manuale în vehicule care se deplasează ușor pe suprafețe dificile, pe iarba sau poteci denivelate. Are o autonomie de 15 mile.

The WheelMove is an innovative electric power add-on that debuted at CES 2026, designed by a French startup to bridge the gap between manual and electric wheelchairs. pic.twitter.com/jeXlyV5zNl — Tech trends & Markets (@t_markets43483) January 10, 2026

IKEA debutează cu prize inteligente, senzori, telecomenzi și lămpi compatibiile Matter la prețuri mici, rivalizând giganții scumpi.

Televizoare și audio AI

LG Wallpaper TV OLED Evo W6 promite 20% mai multă luminozitate, dominând categoria televizoarelor.

We're taking you up close with the LG OLED evo Wallpaper TV 2026 at CES! This is the re-introduction of the OG Wallpaper TV with the kind of technology that actually makes it practical... and not as expensive as a concept display either!



The LG W6 is basically the LG G6 OLED… pic.twitter.com/wuBycDrFVd — Tom's Guide (@tomsguide) January 5, 2026

Căștile Subtle Voicebuds sunt dotate cu AI și transcriu șoaptele utlizatorilor în locuri zgomotoase.

Introducing the first subtle computing interface, Voicebuds.



A device that hears only you, even at your quietest. Available for preorder now. pic.twitter.com/tRUOOGqfxg — Subtle (@subtlecomputing) January 6, 2026