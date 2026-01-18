x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Tech CES 2026 Las Vegas: Dispozitivele care au impresionat la cel mai mare târg de tehnologie din lume

CES 2026 Las Vegas: Dispozitivele care au impresionat la cel mai mare târg de tehnologie din lume

de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   14:00
CES 2026 Las Vegas: Dispozitivele care au impresionat la cel mai mare târg de tehnologie din lume
Sursa foto: CES 2026 s-a desfășurat la Las Vegas, în perioada 6-9 ianuarie.

Peste 4.000 de expozanți au animat CES 2026 la Las Vegas, cel mai mare târg de tehnologie din lume. 

Câteva dispozitive cu inteligență artificială (AI) și design inovator aufost vedetele evenimentului, de la roboți casnici la soluții de accesibilitate, notează useit.ro.

Samsung, LG și IKEA au impresionat cu soluții practice, punând accent pe funcționalități accesibile, în locul fanteziilor SF.

Roboți casnici și personali

Switchbot Onero H1 a uimit publicul ridicând în mod auonom haine și punându-le în mașina de spălat. Va f lansat anul acesta la prețul de 10.000 dolari.

 

 

 

Ollobot are un gât telescopic și este acoperit cu un material pufos, o tabletă în loc de față pentru expresii, fotografii și mesaje. Robotul își va dezvolta o personalitate în timp, în funcție de interacțiunle zilnice.

 

 

Accesibilitate și smart home

WheelMove transformă scaunele cu rotile manuale în vehicule care se deplasează ușor pe suprafețe dificile, pe iarba sau poteci denivelate. Are o autonomie de 15 mile.

 

 

IKEA debutează cu prize inteligente, senzori, telecomenzi și lămpi compatibiile Matter la prețuri mici, rivalizând giganții scumpi.

Televizoare și audio AI

LG Wallpaper TV OLED Evo W6 promite 20% mai multă luminozitate, dominând categoria televizoarelor.

 

 

Căștile Subtle Voicebuds sunt  dotate cu AI și transcriu șoaptele utlizatorilor în locuri zgomotoase. 

 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: CES 2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri