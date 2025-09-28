China uimește lumea. A fost inaugurat cel mai înalt pod din lume. Poate fi traversat în 2 minute

China a inaugurat, duminică, podul Grand Canyon de Huajiang, „cel mai înalt pod din lume”, suspendat la 625 de metri deasupra unei zone aflate în provincia muntoasă Guizhou.

Podul are o deschidere principală de 1.420 de metri, este susținut de piloni care se ridică printre nori, și a fost deschis circulației rutiere, reducând timpul de traversare între cele două maluri de la două ore la doar două minute, potrivit autorităților locale, citate de AFP.

Inaugurarea acestui pod face parte dintr-un program masiv de investiții în infrastructură al Chinei, menit să descongestioneze și să conecteze regiunile rurale și montane. Provincia Guizhou găzduiește aproape jumătate dintre cele mai înalte 100 de poduri din lume.

Până acum, podul cu cea mai mare înălțime structurală din lume a fost viaductul Millau din sudul Franței, cu o înălțime de 343 de metri.

