Mulți utilizatori Android nu știu de acest coș de gunoi ascuns

Există însă o funcție mai puțin cunoscută care poate ajuta la eliberarea rapidă a memoriei fără a șterge date importante.

Telefoanele Android au o funcție puțin cunoscută care permite eliberarea unor cantități mari de spațiu fără a șterge fișiere importante. Coșul de gunoi integrat în aplicațiile sistemului poate face diferența dintre un telefon lent și unul care funcționează normal. Instalarea constantă de aplicații, fotografii duplicate și fișiere uitate ajung să satureze memoria internă. Consecințele sunt cunoscute: telefonul funcționează mai lent, aplicații precum WhatsApp pot deveni instabile, iar camera foto nu mai poate salva imagini noi. Eliberarea periodică a spațiului este esențială pentru buna funcționare a dispozitivului.

Unde se găsește coșul de gunoi pe Android

Telefoanele Android nu au un coș de gunoi unic, vizibil, ca pe un calculator. Funcția există însă în mai multe aplicații ale sistemului. În Galeria foto se găsește un coș de gunoi unde ajung imaginile șterse și fotografiile duplicate. Accesând „Fișierele mele" se deschide o altă poartă: de acolo pot fi șterse documente, descărcări vechi și fișiere inutile acumulate în timp. Golirea acestor coșuri poate elibera până la 16 GB dintr-o singură sesiune, fără a afecta fișierele active.

O alternativă: mutarea fișierelor în cloud

Pentru cei care nu vor să șteargă definitiv anumite fișiere, mutarea lor în servicii de stocare cloud - Google Drive sau Gmail - este o soluție practică. Gigabytes întregi pot fi salvați în cloud, eliberând spațiul de pe telefon fără pierderea datelor.

Android Authority explică faptul că Android nu are un coș de reciclare unic la nivel de sistem, însă aplicații precum Files by Google, Google Photos sau managerii de fișiere ai producătorilor includ propriile secțiuni de tip „Trash”, unde fișierele șterse continuă să ocupe spațiu până la eliminarea definitivă.

Google arată în documentația oficială pentru Files by Google că fișierele mutate în coșul de gunoi rămân stocate temporar. Trebuie șterse definitiv din secțiunea „Trash” pentru a elibera complet memoria dispozitivului.

(sursa: Mediafax)