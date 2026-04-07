OpenAI cere investigarea „comportamentul anticoncurențial” al lui Musk

Musk a dat în judecată OpenAI, pe CEO-ul său Sam Altman și pe alții în 2024, acuzându-i că au încălcat misiunea fondatoare a OpenAI, pe măsură ce aceasta se restructurează într-o entitate cu scop lucrativ, potrivit Reuters.

Musk a fost cofondator al OpenAI în 2015, dar a părăsit compania în 2018 și a lansat xAI, o companie rivală, cu chatbotul său concurent, Grok.

Într-o cerere depusă la tribunal în august, OpenAI a afirmat că Musk a încercat să-l recruteze pe rivalul Mark Zuckerberg pentru oferta pe care consorțiul său a făcut-o pentru OpenAI la începutul anului trecut, dar CEO-ul Meta Platforms nu s-a alăturat inițiativei.

Luni, producătorul ChatGPT a trimis o scrisoare procurorului general al Californiei, Rob Bonta, și procurorului general al statului Delaware, Kathy Jennings, afirmând că procesul solicită despăgubiri de peste 100 de miliarde de dolari de la fundația sa non-profit, ceea ce, potrivit acestuia, ar paraliza efectiv organizația.

Un judecător din Oakland, California, a decis în ianuarie că un juriu va judeca procesul, care se preconizează că va începe în aprilie.

Directorul de strategie al OpenAI, Jason Kwon, a declarat în scrisoarea trimisă luni că procesul ar putea submina eforturile companiei de a se asigura că inteligența artificială generală, sau AGI, aduce beneficii întregii umanități.

Documentele depuse de Musk în cadrul litigiului „sugerează că birourile dumneavoastră nu au investigat în detaliu planul OpenAI de recapitalizare și s-au bazat doar pe promisiuni cu privire la ceea ce va face OpenAI în viitor”, a spus Kwon.

(sursa: Mediafax)