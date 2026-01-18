Produsul revoluționar de la Apple care s-a transformat într-un eșec

La aproape doi ani de la lansare, Apple Vision Pro - prezentat inițial ca unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte din istoria companiei - pare să fi fost un pariu nereușit. Datele din Financial Times arată că vânzările sunt modeste, interesul din partea consumatorilor este limitat, iar tehnologia care ar fi trebuit să marcheze începutul unei noi etape pentru Apple nu a reușit să câștige încrederea pieței, scrie Il Post.

Lansat în 2024, Vision Pro a atras atenția prin specificațiile tehnice de top, dar și prin prețul foarte ridicat (3.499 dolari). Greutatea considerabilă și senzația de disconfort apărută după perioade mai lungi de utilizare au devenit rapid puncte negative evidențiate de utilizatori. Aceste probleme au redus semnificativ potențialul de cumpărare în rândul utilizatorilor obișnuiți, mai scrie Il Post.

Vânzări reduse și interes scăzut

Conform datelor publicate de Financial Times, Apple a diminuat producția încă din primul an. Ulterior a redus bugetul de marketing cu 95%. În 2024, compania a comercializat aproximativ 390.000 de unități, iar estimările pentru sfârșitul lui 2025 indică cifre chiar mai mici. Iar acest lucru este departe de standardele cu care Apple și-a obișnuit investitorii.

Spre deosebire de alte lansări de succes, Apple a intrat în segmentul realității mixte într-un moment când interesul global pentru VR și metavers era deja în declin. Alegerea de a evita termenii „realitate virtuală” și „metavers”, folosind conceptul de „spatial computing”, nu a fost suficientă pentru a stimula cererea.



Meta a urmat o strategie diferită – și a avut succes

Un factor important în recepția modestă a fost absența unor aplicații populare la momentul lansării. Servicii precum YouTube, Netflix sau Spotify nu au fost disponibile inițial. De asemenea, ecosistemul visionOS a rămas considerabil mai restrâns comparativ cu cel al iPhone-ului în primii ani.

În timp ce Apple a pus accent pe un produs premium, Meta a ales să lanseze dispozitive mai accesibile. S-a ales optiunea ca acestea să fie mai ușor de integrat în rutina zilnică. Popularitatea ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta a evidențiat contrastul de abordare și a amplificat percepția despre eșecul Vision Pro.

Proiectat să demonstreze că Apple poate inaugura o nouă categorie de produse revoluționare, Vision Pro s-a transformat într-un exemplu al limitelor inovației în situațiile în care tehnologia nu răspunde unei nevoi reale din partea utilizatorilor.

(sursa: Mediafax)