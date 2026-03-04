Știința a decis: Cele mai eficiente 6 tehnici de flirt

Un studiu științific recent a identificat șase tehnici principale de flirt folosite astăzi, analizând mii de interacțiuni reale.

Cercetarea a fost realizată de profesoare de la Universitatea din Augsburg și publicată în Journal of Pragmatics, scrie 20minutos.es.

Specialistele au analizat flirtul în contextul emisiunii „Love Is Blind”, unde participanții interacționează romantic fără să se vadă, separați de un perete.

Au fost examinate peste 140.000 de exemple de cuvinte și expresii folosite în contexte de flirt, care au fost grupate în șase strategii distincte.

1. Viitorul imaginat

Această tehnică implică folosirea unor expresii precum „noi”, „am putea”, „împreună”, pentru a crea o proiecție emoțională comună.

Scopul nu este stabilirea unui plan concret, ci crearea unui entuziasm al posibilității – ideea că ceva frumos ar putea exista între cei doi.

2. Referința metalingvistică (flirt despre flirt)

Aici, persoana face referire directă la actul flirtului:

„Uită-te la noi cum flirtăm”

„Recunoaște, asta e flirt”

Potrivit cercetătoarelor, această strategie face intenția romantică imposibil de negat, transformând conversația într-una explicit seducătoare.

3. Autoelogierea

Autoelogierea presupune afirmații pozitive despre propria persoană, cum ar fi:

„Sunt destul de bun la asta”

„Am talent la…”

Această tehnică poate declanșa un schimb de complimente sau glume, încurajând reciprocitatea și apropierea.

4. Umorul

Umorul este una dintre cele mai frecvente strategii de flirt. Interesant este că nu glumele clasice sunt cele mai folosite, ci așa-numita „comedie personală” — remarci amuzante legate de propria persoană sau de situație.

Aceasta creează relaxare și autenticitate.

5. Insinuările sexuale

Această tactică presupune mutarea subtilă a unei conversații neutre spre o zonă cu tentă sexuală, de obicei prin jocuri de cuvinte sau dublu sens.

Studiul arată că:

bărbații folosesc insinuări sexuale de două ori mai des decât femeile

această strategie sexualizează deschis discuția

6. Complimentele

Complimentele rămân un instrument clasic și eficient:

sunt afirmații pozitive despre cealaltă persoană

intensifică conexiunea emoțională

pot accelera trecerea spre o relație mai intimă

„Prin natura lor ușor sexualizată, complimentele au un rol clar în avansarea relației”, notează autoarele studiului.