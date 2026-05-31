Cazul care revoltă SUA: o femeie condamnată după un avort spontan și o postare pe rețelele sociale

Cum a ajuns o mamă din SUA la închisoare după ce a pierdut o sarcină și a scris despre asta online

Patience Rousseau, o femeie din statul american Nevada, a devenit simbolul unui caz care a stârnit revoltă în Statele Unite după ce a fost condamnată și trimisă la închisoare în urma unei postări pe Facebook despre copilul pe care îl pierduse înainte de naștere, potrivit CNN.

Un mesaj de durere publicat online s-a transformat într-un coșmar care i-a schimbat viața

Femeia a petrecut peste doi ani după gratii, iar cazul ei este invocat acum de organizațiile pentru drepturile reproductive drept unul dintre cele mai controversate exemple de criminalizare a femeilor care trec prin avorturi spontane, nașteri de copii morți sau pierderi de sarcină.

Totul a început în mai 2018, în micul oraș Winnemucca din Nevada. Patience Rousseau, care avea atunci 26 de ani și își creștea singură cei doi copii, a publicat pe Facebook un mesaj emoționant despre copilul pe care îl pierduse și căruia îi alesese numele Abel.

„Îmi pare atât de rău, Abel”, a scris ea în postare.

Câteva săptămâni mai târziu, mai mulți polițiști și agenți ai șerifului au ajuns la casa ei cu un mandat de percheziție.

„Am avut un avort spontan. De ce sunteți aici?”

Imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști arată o femeie speriată, tremurând pe veranda casei în timp ce încerca să înțeleagă de ce este investigată.

„Am avut un avort spontan, OK? Un avort spontan. De ce sunteți aici pentru un nenorocit de avort spontan?”, le-a spus ea anchetatorilor.

Patience Rousseau trecea printr-o perioadă extrem de grea. Nu avea bani, se lupta să își crească cei doi băieți și se confrunta cu lipsa unui sprijin real din partea familiei sau a prietenilor.

În timpul discuțiilor cu polițiștii, femeia a recunoscut că încercase să provoace pierderea sarcinii după ce citise online că anumite metode naturale ar putea funcționa.

„Am făcut tot ce am putut ca să pierd sarcina”, le-a spus ea anchetatorilor.

Femeia a explicat că luase cantități mari de scorțișoară și ridicase obiecte grele, sperând că astfel va provoca un avort spontan.

Polițiștii au dezgropat rămășițele copilului din curtea casei

Anchetatorii au mers apoi în spatele locuinței, unde au descoperit o cruce roșie pe care era scris numele Abel. Potrivit imaginilor video și raportului poliției, autoritățile au dezgropat rămășițele copilului și le-au transportat într-o mașină oficială.

Două zile mai târziu, Patience Rousseau a fost arestată și acuzată de omor prin imprudență.

Documentele oficiale susțineau că femeia ar fi provocat moartea fătului prin „lovirea abdomenului și/sau consum de droguri ori alte substanțe”.

Deși avortul este legal în Nevada, procurorii au folosit o lege din 1911, formulată atât de vag încât, potrivit experților juridici, aproape orice comportament al unei femei însărcinate poate deveni motiv de anchetă penală.

„Nu voiam să ajung la spital. Cine urma să aibă grijă de copiii mei?”

În timpul interogatoriului, Rousseau a povestit că încercase să facă o programare pentru avort la o clinică aflată la sute de kilometri distanță, în Reno. Însă mașina ei se stricase, iar fără bani și fără ajutor nu a mai reușit să ajungă acolo.

Femeia a explicat că în noaptea în care a pierdut sarcina s-a trezit în dureri cumplite și într-o baltă de sânge.

„Nu voiam să ajung la spital. Cine urma să aibă grijă de copiii mei?”, le-a spus ea polițiștilor.

Patience Rousseau le-a povestit anchetatorilor că încercase chiar să îi facă resuscitare copilului înainte să îl îngroape în curte.

Situația financiară disperată în care se afla a fost una dintre temele centrale ale discuțiilor cu anchetatorii.

„Mă chinui să le cumpăr scutece și mă chinui să avem lapte în casă”, a declarat femeia.

„Nu am avut mâncare de două săptămâni pentru că nimeni nu voia să ne ducă până în oraș.”

Medicii au spus că nu există dovezi că femeia și-ar fi provocat pierderea sarcinii

Ulterior, mai mulți medici au depus mărturie și au afirmat că nu există dovezi științifice care să demonstreze că scorțișoara, ridicarea greutăților sau consumul de marijuana ar fi provocat moartea fătului.

Autopsia nu a putut stabili cu exactitate cauza morții și nici vârsta exactă a sarcinii.

Cu toate acestea, Patience Rousseau a fost condamnată și a petrecut peste doi ani în închisoare.

În 2021, cazul a fost reanalizat, iar judecătorul Charles McGee a anulat condamnarea.

Magistratul a concluzionat că avocatul ei din oficiu fusese copleșit de muncă și o sfătuise greșit să accepte un acord de recunoaștere a vinovăției.

În motivarea sa, judecătorul a criticat dur întregul dosar.

„Patience a fost prezentată ca un antihrist, dar această instanță crede că este, de fapt, doar o mamă prinsă fără speranță în capcana sărăciei și lipsită complet de un sistem de sprijin”, a scris magistratul.

Cazul ei a devenit simbolul unui fenomen tot mai des întâlnit în SUA

Organizațiile pentru drepturile reproductive spun că povestea lui Patience Rousseau nu este singulară.

După anularea deciziei Roe v. Wade de către Curtea Supremă a SUA, numărul cazurilor în care femeile sunt investigate sau acuzate penal după pierderea unei sarcini a crescut semnificativ.

Karen Thompson, director juridic al organizației Pregnancy Justice, susține că autoritățile folosesc din ce în ce mai des legi vechi sau ambigue pentru a pedepsi femei vulnerabile.

„A existat un efort foarte bine organizat de a criminaliza rezultatele sarcinii odată cu avortul”, a declarat aceasta.

Avocații implicați în cazul lui Rousseau au afirmat că dosarul a fost construit mai degrabă pe prejudecăți decât pe dovezi medicale.

„La fel ca în cazul lui Patience, acest dosar este construit pe stigmatizare, nu pe fapte”, au spus aceștia.

Unul dintre medicii care au depus mărturie în favoarea femeii a rezumat cazul într-o singură frază:

„Viața ei și pierderea sarcinii ar trebui să trezească grijă și compasiune, nu criminalizare.”

Viața după închisoare și trauma care nu a dispărut

După eliberare, Patience Rousseau și-a reconstruit viața cu dificultate. Astăzi locuiește în Dakota de Sud, are un loc de muncă stabil și încă un copil.

Cu toate acestea, trauma anilor petrecuți în închisoare și pierderea lui Abel continuă să o urmărească.

Mai ales după ce a aflat că rămășițele copilului au fost luate de una dintre fostele agente implicate în anchetă și păstrate în casa acesteia.

„Cum poți să jelești ceva ce nu mai este acolo?”, spune femeia.

Patience Rousseau speră acum că povestea ei va ajuta alte femei aflate în situații-limită să nu se mai simtă singure.

„Indiferent de situație, nu renunțați”, spune ea.

„Avem nevoie de oameni care să ne înțeleagă, care să înțeleagă că nu suntem perfecte.”

Mesajul ei final este unul despre empatie și sprijin pentru femeile vulnerabile.

„Dacă toată lumea renunță la noi, femeile, atunci nu mai rămâne nimic în această lume pentru care să merite să trăiești, pentru că noi facem lumea ceea ce este.”

„Noi aducem pe lume viața nouă; noi formăm noua viață.”