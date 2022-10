Populația lumii ajunge la 8 miliarde de oameni. Când va începe să scadă

În jurul datei de 15 noiembrie 2022, numărul oamenilor de pe glob va atinge 8 miliarde. Sună alarmant dar ratele de fertilitate au început să scadă din anii 1960. În China și India, ambele cu câte 1,4 miliarde de oameni, populația ar putea scădea la 500 de milioane și, respectiv, un miliard. Însă din perspectiva biomasei planetare, oamenii reprezintă doar 0,01%, scrie bigthink.com.

Aceasta este o piatră de hotar alarmantă pentru unii, nu doar din cauza numărului uriaș, ci și datorită vitezei cu care am atins această cifră. La urma urmei, a fost nevoie de toată istoria umanității de până la anul 1804 pentru a atinge primul miliard. Aoi am avut nevoie de doar 123 de ani pentru a ajunge la al doilea, până în 1927. În mai puțin de un secol, această cifră s-a dublat de patru ori. Cu toate astea, rata globală de fertilitate a scăzut din 1964, de la 5 nașteri ale unei femei, la sub 2,5, în prezent.

Prin urmare, viteza de creștere a populației a scăzut deja. Din 1960, când am atins al treilea miliard, am adăugat miliardele la un interval stabil, de un miliard la fiecare 12 până la 14 ani. Divizia pentru Populație a ONU arată că aceste intervale se vor prelungi, iar umanitatea va atinge apogeul, din punct de vedere numeric, până la sfârșitul secolului, la sub 11 miliarde.

Dar scăderea natalității va genera o grămadă de griji și probleme. Cu toate acestea, înclinarea curbei demografice este, până la urmă, o veste bună. Ea marchează o schimbare revigorantă față de alte amenințări mai insolubile la adresa existenței noastre, cum ar fi schimbările climatice, proliferarea nucleară și epuizarea resurselor. Peste un secol sau două, urmașii noștri, vor locui pe o planetă mai puțin aglomerată.

De ce Bangladesh este mai mare decât Rusia

Diagrame complexe arată relația dintre populațiile națiunilor, regiunilor și continentelor individuale între ele, și cu întregul. Ca alternative la hărțile pur teritoriale, ele oferă perspective surprinzătoare. Un exemplu clasic este faptul că Rusia, cea mai mare țară din lume, are o populație considerabil mai mică decât Bangladesh, acea țară relativ mică, blocată între India și Golful Bengal. Populația Rusiei se micșorează, în timp ce a Bangladeshului este în continuare în creștere, așa că discrepanța dintre ambele va continua să crească.

Poate mai relevante pentru geopolitica viitorului, India și China, c are au cum circa 1,4 miliarde de persoane fiecare, se vor micșora, dar într-un ritm foarte diferit. ONU estimează că ar putea exista doar 500 de milioane de chinezi, în timp ce vor mai exista aproximativ un miliard de indieni, până în 2100.

O planetă asiatică

La nivel global, Pământul este o planetă asiatică. Toate celelalte continente combinate nici măcar nu se apropie de Asia. Doar în Asia trăiesc 4,7 miliarde de oameni, ceea ce reprezintă 58% din întreaga populație a globuliui. Pe locul doi este Africa, cu1,4 miliarde de oameni, care înseamnă17,5%, urmată de Europa cu 750 milioane, respectiv 9%, America de Nord cu 602 milioane, adică 7,5% și America de Sud cu 439 milioane, 5,5%. Oceania la 44 de milioane este abia de 0,5%.

Distincția este clară între Africa de Nord 257 milioane de oameni, în parte musulmană și în parte arabă, și cea subsahariană, distinctă din punct de vedere etnic și cultural, cu 1,2 miliarde de locuitori. Egiptul are 107 milioane de oameni, domină nordul, și într-adevăr întreaga lume arabă. Etiopia are118 milioane iar Nigeria 218 milioane și sunt punctele fierbinți ale populației subsahariene.

Acestea trei sunt singurele țări cu populații de peste 100 de milioane, dar întrucât Africa este continentul care se estimează că va avea partea leului din creșterea viitoare a populației în acest secol, este probabil că se va extinde. Congo are 96 de milioane de oameni.

Superputerile regionale ale Asiei

Asia este vastă, permițând superputeri ale populației regionale precum Turcia 86 milioane și Iran 87 milioane, în Orientul Mijlociu sunt 373 milioane în total, în Indonezia 280 milioane, în Filipine 113 milioane în Asia de Sud-Est 686 milioane.

Germania + Franta = Rusia

Rusia are 146 de milioane de oameni este cea mai populată țară din Europa, dar nu cu o marjă la fel de mare prercum China în Asia sau SUA în America de Nord. La un loc, Germania 84 milioane și Franța 66 milioane au mai mulți oameni. Aceste două țări reprezintă cea mai mare parte a Europei de Vest 198 milioane în total, deoarece Italia 60 milioane și Spania 47 milioane domină Europa de Sud 152 milioane în total, Marea Britanie 69 milioane, Europa de Nord 107 milioane în total. În plus, așa-numitele țări „Cele Cinci Mări” reprezintă 44% din populația totală a Europei și cea mai mare parte a economiei acesteia.

Mexicul este mai mare decât Canada

Reprezentând mai mult de jumătate din populația continentului, SUA 335 milioane domină America de Nord 507 milioane în total. Îînsă, Mexic 132 milioane este mult mai mare decât Canada 37 milioane. Guatemala 19 milioane are cea mai mare populație din America Centrală 52 milioane în total, iar Haiti 12 milioane este superputerea populației din Caraibe 44 milioane în total, depășind Cuba și Republica Dominicană 11 milioane.

De ce Brazilia pare familiară?

Brazilia 216 milioane ocupă aproximativ jumătate din continent, atât ca suprafață, cât și ca populație. Columbia 54 de milioane)este a doua cea mai populată țară din America de Sud, dar cu o marjă foarte mare. Doar Argentina 46 de milioane este în aproximativ aceeași ligă.

Australia, cel mai mare pește din Oceania

Oceania este cel mai puțin populat continent 44 de milioane. Australia este cea mai mare 26 de milioane, sau aproape 60% din total. Al doilea? Nu Noua Zeelandă 5 milioane, ci Papua Noua Guinee 9 milioane. Nicio altă țară sau teritoriu din Oceania nu are mai mult de un milion de locuitori. Fiji 911.000 se apropie cel mai mult.

Cea mai mare parte a biomasei planetei noastre este formată din plante 82,5%. Al doilea ca mărime sunt bacteriile 12,8%, urmate de ciuperci 2,2%. Animalele (care ne includ pe noi) alcătuiesc doar 0,2%. Din regnul animal, doar jumătate este format din artropode, urmat de pești 35%. Oamenii reprezintă nu mai mult de 3% din biomasa animală și 0,01% din biomasa totală.

Este mai puțin de jumătate în comparație cu toate moluștele din lume. Dar, din nou, acele moluște nu vor cu toții o mașină, un frigider și un milion de alte lucruri, toate ambalate în plastic!