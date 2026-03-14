Solidaritate peste Prut: România trimite întăriri pe Nistru pentru a opri dezastrul ecologic

Potrivit IGSU, sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 7:00, au ajuns în Republica Moldova următoarele materiale suplimentare: 800 m baraj absorbant, 4.000 kg material absorbant, 800 m pânză hesiană, 500 m rulou absorbant.





Echipamentele şi materialele de intervenţie au fost puse la dispoziţie de Administraţia Naţională "Apele Române", iar Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă asigură desfăşurarea misiunii prin alocarea de personal din cadrul ISU Iaşi pentru coordonarea acesteia, precum şi tehnica necesară transportului echipamentelor şi materialelor utilizate în intervenţie.





Sprijinul acordat Republicii Moldova a fost aprobat prin HCNSU nr. 3 din 12.03.2026, iar acţiunile se desfăşoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Afacerilor Interne.

AGERPRES

