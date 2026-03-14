Stâlpișori și ordine în centrul Capitalei: Primăria Generală a curățat spațiul public din fața Sălii Palatului

Potrivit unor postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, echipele de la Administrația Străzilor București au montat stâlpișori pe Strada Ion Câmpineanu și Strada Vasile Sion, pentru a împiedica parcarea mașinilor pe trotuare. Totodată, au fost schimbate indicatoare rutiere ruginite, iar stâlpii acestora au fost îndreptați și vopsiți.

Într-o altă postare, instituția a prezentat imagini „înainte și după”, după ce un panou publicitar montat chiar în mijlocul trotuarului a fost îndepărtat. Potrivit mesajului publicat, structura respectivă bloca trecerea pietonilor și a fost demontată „din respect pentru pietoni”.

„A fost, dar nu mai este! Din respect pentru pietoni. Trotuarele le aparțin”, au transmis reprezentanții instituției.

Într-o altă intervenție, primăria a anunțat că a descoperit un teren abandonat pe Strada Johann Gutenberg, ascuns în spatele unui gard plin de graffiti. Potrivit mesajului publicat, terenul aparține municipalității și era lăsat în paragină de ani de zile.

Echipele de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, împreună cu Poliția Locală a Municipiului București și Administrația Străzilor, au demontat panourile ruginite și au început curățarea terenului de gunoaie și vegetație spontană.

Primăria a mai anunțat că au fost îndepărtate garduri ruginite de pe Strada Vasile Sion, Strada Gării de Nord și din zona Calea Griviței – Bretea Basarab.

„Am zis, facem! Trotuarele sunt pentru pietoni, să meargă în siguranță. Și le redăm lor. Schimbăm fața Capitalei pas cu pas”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

