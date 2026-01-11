Record îngrijorător: Cel mai tânăr pacient cu Alzheimer din lume

Nu are nicio mutație genetică cunoscută sau antecedente familiale care să explice apariția extrem de timpurie a bolii.

Boala Alzheimer este asociată în mod tradițional cu vârsta înaintată. Însă, până la 10% din toate cazurile diagnosticate pot fi de debut precoce, adică la pacienți cu vârsta sub 65 de ani, scrie Science Alert.

Cazul este deosebit de surprinzător. Nu s-a descoperit nicio mutație genetică cunoscută la tânăr care să explice apariția extrem de timpurie a bolii. Băiatul avea deja probleme de memorie la vârsta de 17 ani. Îi era din ce în ce mai greu să-și amintească evenimente recente. Își pierdea adesea lucrurile și, în cele din urmă, nu a mai putut să-și termine studiile.

Un portal de știri științifice a împărtășit vestea teribilă despre diagnosticul de Alzheimer la băiatul de 19 ani. Cazul ridică semne de întrebare asupra opiniei larg răspândite că boala este legată exclusiv de bătrânețe.

Examenele medicale au relevat o micșorare a hipocampului, partea creierului responsabilă de memorie. În lichidul cefalorahidian au fost identificați biomarkeri caracteristici bolii Alzheimer.

Boala Alzheimer este de obicei diagnosticată la persoanele în vârstă, dar aproximativ 10% din cazuri apar la persoane cu vârsta sub 65 de ani. La pacienții foarte tineri, este aproape întotdeauna o formă ereditară, așa-numită familială.

Potrivit cercetătorilor, acest caz unic sugerează că dezvoltarea bolii Alzheimer poate fi un proces mai complex decât se credea anterior. Studierea unor astfel de diagnostice extrem de precoce poate deschide noi căi pentru înțelegerea bolii. Pe termen lung, poate contribui la dezvoltarea unor tratamente și strategii de prevenire mai eficiente.

Detectarea precoce și încetinirea evoluției bolii Alzheimer pot fi facilitate de noi cercetări care examinează metabolismul zahărului în creier. Lucrarea este condusă de biologul Travis Gibbons, cu sprijinul Societății Alzheimer.

Detectarea precoce a bolii Alzheimer este importantă, deoarece în acest stadiu ea poate fi tratată mai eficient. Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au descoperit conexiuni celulare misterioase care ar putea sta la baza bolii Alzheimer.

Cazul băiatului de 19 ani din China reprezintă cel mai tânăr pacient cu Alzheimer diagnosticat vreodată, transformând înțelegerea despre vârsta la care poate apărea această boală.

(sursa: Mediafax)