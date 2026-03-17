Vremea o ia razna în România: de la 16°C la frig, ploi și ninsoare în doar câteva zile

Vremea se schimbă radical în România: de la temperaturi de primăvară la răcire bruscă și precipitații

După câteva zile neobișnuit de calde pentru luna martie, România intră într-un episod de răcire temporară. Meteorologii anunță scăderi semnificative de temperatură, vânt puternic și chiar lapoviță și ninsoare la munte.

De la 15 grade la maxime sub 10 grade: când începe răcirea

România traversează în prezent un episod de vreme mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi maxime ce ating chiar 15-16 grade Celsius în vest și sud-vest, inclusiv în Capitală.

Directorul general al Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat la Antena 3 CNN că această situație nu va dura mult.

„Zilele acestea contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, chiar și astăzi și mâine, pentru că ecartul temperaturilor maxime la scara întregii țări va fi cuprins între 10 până la 15-16 grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în partea de vest și sud-vest a țării, inclusiv în Capitală, 14-15 grade.”

Aer rece peste România: ce se întâmplă de joi

Începând de joi, o masă de aer rece va schimba radical regimul termic, în special în estul, centrul și sud-estul țării.

“De joi însă, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de centru, est, sud-est a țării, unde maximele nu vor depăși 7-9 grade celsius, în timp ce în vest și sud-vest vor mai fi posibile valori de 10-13 grade, acestea însemnând valori apropiate de normalul datei din calendar. Acest episod caracteristic pentru a doua parte a acestei săptămâni va fi de scurtă durată, cel puțin până duminică. De luni până săptămâna viitoare și mai ales de marți temperaturile vor fi din nou în creștere. Vorbim de valori între 10-17 grade, cu mult peste normalul termic pentru o ultimă decadă a unei luni martie în țara noastră”.

Ploi, vânt și ninsoare la munte

Odată cu răcirea vremii, apar și precipitațiile, dar și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

“Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Discutăm și de vânt pentru că în această seară, o informare meteorologică până joi seara vizează intensificările de vânt cu rafale de 40-45 km/h în zonele mai joase, iar în zona montană înaltă 60-80 de km/h. De asemenea, o atenționare meteorologică de cod galben, pentru județul Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde rafalele vor fi de 50-60 km/h”.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, temperaturile vor urma aceeași tendință:

Marți: 14-15°C

Miercuri: 12-14°C

Joi: scădere la 9-10°C

Prognoza pe regiuni: cum evoluează temperaturile în următoarele două săptămâni

Vest și nord-vest (Banat, Crișana, Maramureș)

Maxime: 12–17°C, cu mici oscilații

Minime: -1 până la 4°C

Ploi: în creștere în jurul datelor de 18 și după 25-26 martie

Centru (Transilvania)

Maxime: 9–13°C, mai scăzute pe 19-20 martie

Minime: -3 până la 2°C

Precipitații reduse până după 25 martie

Est (Moldova)

Maxime: 9–15°C

Minime: -2 până la 3°C

Ploi: cresc după 22 martie

Sud-est (Dobrogea)

Maxime: 10–13°C

Minime: 1–5°C

Precipitații: în creștere după 21 martie

Sud (Muntenia și Oltenia)

Maxime: 10–15°C

Minime: 0–4°C

Ploi: mai frecvente după 22 martie

La munte

Maxime: 0–4°C

Minime: -6 până la -2°C

Ninsori și lapoviță posibile

Vânt puternic

Concluzie: răcire de scurtă durată, urmată de un nou val de căldură

Episodul de răcire va fi temporar, urmând ca de săptămâna viitoare temperaturile să crească din nou, depășind chiar normalul climatologic pentru finalul lunii martie.